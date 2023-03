a squad like this would be great for next seasom



GK: Alisson,(Kelleher,Harvey Davies)



Def: Trent(Bradley,Ramsey)Konate(Gomez),Van Dijk(Lacroix(25m),Quansah),Robertson(Tsimikas)



Mid Bellingham130m(Henderson,Jones) Ugarte50m)(Bajectic,) Thiago(Kone(30m)



Att Salah(Elliott,Doak,Gordon) Nunez(Gakpo) Diaz(Jota,Carvalho)



in terms of midfield players I dont think we get a #6 if Fabinho isn't sold.