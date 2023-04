PREMIER LEAGUE

1.( 1 )

2.( 2 )

3.( 4 )

4.( 3 )

5.( 5 )

6.( 9 )

7.( 6 )

8.( 7 )

9.( 8 )

10.( 10 )

CHAMPIONSHIP

1.( 1 )

2.( 2 )

3.( 4 )

4.( 5 )

5.( 3 )

6.( 6 )

7.( 7 )

8.( 8 )

9.( 11 )

10.( 9 )

11.( 10 )

12.( 12 )

13.( 13 )

14.( 14 )

15.( 15 )

16.( 16 )

17.( 17 )

Gambler of the Week goes to Gary75 who's 30vp on an Everton draw against Tottenham with a last minute equaliser earns £97.50 but wasn't enough to overtake Smithy who wins the Premier League title.Going down to the Championship for the final season are: Sameold, Bradders1011, Mivi and Son Of Skittle. Bryanod jumps out of the relegation zone at the expense of Sameold.Ollyfrom.tv keeps the chasing pack at bay to clinch the Championship title and joining Ollyfrom.tv in the Premier League next season will be: Buck Pete, Joezydudek and Black Bull Nova (who sneaks into the top 4 in the final week).Pos Total Last Week£78.57 Smithy (1 GoW)£97.50 Gary75 (1 GoW)£86.36 Gerry Attrick£0.00 The G in Gerrard£78.57 Mickitez£78.57 Bryanod------------------------------------------------------------------------------------------------£0.00 Sameold (1 GoW)£0.00 Bradders1011£0.00 Mivi£0.00 Son Of SkittlePos Total Last Week£86.36 Ollyfrom.tv£0.00 Buck Pete (1 GoW)£64.29 Joezydudek (1 GoW)£52.00 Black Bull Nova (2 GoW)------------------------------------------------------------------------------------------------£0.00 Barneylfc (1 GoW)£0.00 Redforlife£0.00 GMac1984£0.00 Vivabobbygraham£0.00 Dublin Red (1 GoW)-£25.00 Vishwa Atma (1 GoW)-£25.00 Jackh (1 GoW)£0.00 RobbieRedman£0.00 Youngest Son Of Skittle£0.00 Skittle£0.00 Catterfeld£0.00 Hitman007£0.00 Rushyman