Week Two Tables



Gambler of the Week is shared between RobbieRedman and Son Of Skittle who both went for Brentford to draw against Wolves and win 170 each.



PREMIER LEAGUE



Pos Total Last Week

1.( 3 ) 183.33 130.83 Hitman007

2.( 1 ) 180.00 0.00 Mickitez

3.( 2 ) 175.00 0.00 Gary75

4.( 10 ) 91.67 91.67 Vivabobbygraham

5.( 5 ) 60.00 60.00 Bryanod

6.( 8 ) 45.83 45.83 Mivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------

7.( 4 ) 0.00 0.00 Bradders1011

8.( 6 ) 0.00 0.00 Gerry Attrick

9.( 9 ) 0.00 0.00 Ollyfrom.tv

10.( 7 ) -25.00 -25.00 GMac1984







CHAMPIONSHIP



Pos Total Last Week

1.( 2 ) 266.67 91.67 Smithy

2.( 5 ) 230.00 170.00 RobbieRedman (1 GoW)

3.( 1 ) 210.00 0.00 The G in Gerrard (1 GoW)

4.( 3 ) 170.00 0.00 Redforlife

-------------------------------------------------------------------------------

5.( 15 ) 170.00 170.00 Son Of Skittle (1 GoW)

6.( 12 ) 85.00 85.00 Joezydudek

7.( 14 ) 85.00 85.00 Skittle

8.( 4 ) 52.50 -25.00 Dublin Red

9.( 16 ) 45.83 45.83 Youngest Son Of Skittle

10.( 6 ) 35.00 -25.00 Vishwa Atma

11.( 7 ) 0.00 0.00 Barneylfc

12.( 8 ) 0.00 0.00 Black Bull Nova

13.( 9 ) 0.00 0.00 Buck Pete

14.( 11 ) 0.00 0.00 Jackh

15.( 13 ) 0.00 0.00 Sameold

16.( 10 ) -25.00 -25.00 Catterfeld

17.( 17 ) -50.00 -25.00 Rushyman



I'm still showing as -25 after the Week 1 error when my team was missed.I also picked Newcastle in Week 2 = win but haven't been given any