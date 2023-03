The national lottery draw: 05 - 28 - 36 - 39 - 48 - 49 ( https://www.national-lottery.co.uk/results/lotto/draw-history 52836394849 / 15 = 3522426323 remainder 4remainder + 1 = 5, so we use Round 5 (Round 8 before renumbering) of the fixtures at https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=349019.msg18389022#msg18389022 Premier League scores:bradders1011 v RJH 14-20Buck Pete v BoRed 18-23CornerTakenQuickly v joezydudek 16-15Garrus v mickitez 22-21KeegansPerm v vivabobbygraham 15-24mushi007 v LovelyCushionedHeader 23-0Ndeyanka v Barneylfc 18-18redforlife v Kopite1971 17-20Vishwa Atma v Wabaloolah 15-0 (Vishwa Atma draws with the minimum away score)Ycuzz v Mivi 18-23Standings (gf, ga, gd, pts, name (missed entries)):369 321 +048 47 BoRed341 305 +036 46 joezydudek370 285 +085 43 Barneylfc408 374 +034 42 vivabobbygraham372 337 +035 40 Kopite1971 (1)319 313 +006 39 Vishwa Atma (4)375 361 +014 37 mushi007 (1)349 337 +012 35 Ycuzz (1)363 382 -019 35 Garrus (1)349 371 -022 34 Buck Pete (1)386 358 +028 33 Mivi349 345 +004 33 Ndeyanka (1)357 346 +011 32 RJH381 369 +012 31 KeegansPerm321 333 -012 31 CornerTakenQuickly348 361 -013 28 redforlife345 364 -019 28 Wabaloolah (1)357 379 -022 24 mickitez (1)334 352 -018 23 bradders1011132 332 -200 16 LovelyCushionedHeader (15) RThe fixture list has now been updated and the remaining rounds renumbered: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=349019.msg18389022#msg18389022