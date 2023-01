LEAGUE TABLE after Wolves



We've got a bit of a title race this season with only 25 points separating the top 4, and those a little further back not out of contention either.

mushi007 is the latest to pick up their first top score of the season. Wabaloolah sitting in 4th with 0 top scores.



01 10 468 BoRed

02 12 463 Kopite1971

03 13 460 Barneylfc

04 09 443 Wabaloolah

05 08 438 RJH

06 08 435 Sinyoro

07 08 430 Ndeyanka

08 10 429 KeegansPerm

09 14 429 mushi007

10 11 425 Cape_Tear

11 10 422 Garrus

12 12 421 ollyfrom.tv

13 09 412 joezydudek

14 08 408 CornerTakenQuickly

15 11 403 Mivi

16 11 402 mickitez

17 09 399 redforlife

18 11 399 Ycuzz

19 00 387 vivabobbygraham

20 13 387 Vishwa Atma

21 00 371 Buck Pete

22 08 360 bradders1011

23 00 355 jackh

24 00 300 tommy LFC

25 00 213 LovelyCushionedHeader





Top Scorer - mushi007 (14)