The national lottery draw: 03 - 05 - 07 - 16 - 21 ( https://www.national-lottery.co.uk/results/set-for-life/draw-history 305071621 / 24 = 12711317 remainder 13remainder + 1 = 14, so we use Round 14 (Round 20 before renumbering) of the fixtures at https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=349019.msg18389022#msg18389022 Premier League scores:bradders1011 v LovelyCushionedHeader 15-0Buck Pete v Barneylfc 0-24CornerTakenQuickly v mickitez 24-21Garrus v joezydudek 23-24KeegansPerm v RJH 23-24mushi007 v Mivi 23-31Ndeyanka v Kopite1971 23-23redforlife v Wabaloolah 29-23Vishwa Atma v BoRed 20-14Ycuzz v vivabobbygraham 24-21Standings (gf, ga, gd, pts, name (missed entries)):238 202 +36 33 BoRed198 186 +12 30 Vishwa Atma (3)212 189 +23 28 joezydudek253 239 +14 28 vivabobbygraham258 231 +27 27 Kopite1971208 220 -12 23 CornerTakenQuickly233 190 +43 22 Barneylfc246 236 +10 22 KeegansPerm217 211 +06 22 Ycuzz212 208 +04 21 Ndeyanka (1)224 229 -05 21 RJH221 232 -11 21 Buck Pete (1)217 241 -24 20 Garrus (1)239 234 +05 19 Mivi222 251 -29 18 mushi007 (1)210 210 +00 17 redforlife132 192 -60 16 LovelyCushionedHeader (6)232 234 -02 15 mickitez226 259 -33 14 Wabaloolah196 200 -04 13 bradders1011The fixture list has now been updated and the remaining rounds renumbered: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=349019.msg18389022#msg18389022