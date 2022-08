Wordle 409 4/6



🟨⬜⬜⬜⬜

⬜🟩⬜🟩⬜

🟩🟩⬜🟩⬜

🟩🟩🟩🟩🟩



Daily Quordle 190

6️⃣8️⃣

3️⃣🟥

quordle.com

⬜🟨⬜🟨🟨 ⬜⬜🟨🟨⬜

⬜🟨⬜🟨🟨 ⬜🟨⬜⬜⬜

⬜⬜🟨🟨🟩 ⬜⬜⬜⬜🟩

🟩🟩⬜⬜🟩 ⬜⬜⬜⬜🟩

🟩🟩⬜🟩🟩 ⬜⬜⬜🟨🟩

🟩🟩🟩🟩🟩 ⬜⬜🟨🟨🟩

⬛⬛⬛⬛⬛ 🟩⬜🟩🟩🟩

⬛⬛⬛⬛⬛ 🟩🟩🟩🟩🟩



🟩🟨⬜🟨🟨 ⬜⬜🟨⬜⬜

🟩🟨⬜🟨🟨 ⬜⬜⬜⬜⬜

🟩🟩🟩🟩🟩 ⬜⬜⬜⬜⬜

⬛⬛⬛⬛⬛ ⬜⬜⬜⬜⬜

⬛⬛⬛⬛⬛ ⬜⬜⬜⬜⬜

⬛⬛⬛⬛⬛ ⬜⬜⬜⬜⬜

⬛⬛⬛⬛⬛ ⬜⬜⬜⬜⬜

⬛⬛⬛⬛⬛ ⬜🟩⬜⬜⬜

⬛⬛⬛⬛⬛ ⬜🟩⬜🟨🟨



This phenomenon of having a sole letter for one of the four until the last guess seems to be recurring of late...