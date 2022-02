Ycuzz wins on the home advantage rule and goes six points clear at the top, while Cape Tear, with no missed entries and a positive goal difference, drops into the relegation zone.The national lottery draw: 03 - 09 - 14 - 27 - 38 ( https://www.national-lottery.co.uk/results/set-for-life/draw-history 309142738 / 15 = 20609515 remainder 13remainder + 1 = 14, so we use Round 14 (Round 35 before renumbering) of the fixtures at https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345835.msg17808701#msg17808701 Premier League scores:BoRed v redforlife 12-11Kopite1971 v joezydudek 12-11LovelyCushionedHeader v Mivi 10-11Ndeyanka v Buck Pete 11-0ollyfrom.tv v mickitez 14-9RJH v KeegansPerm 13-14Trendisdestiny v MacAloolah 0-13Vishwa Atma v CornerTakenQuickly 11-10vivabobbygraham v Barneylfc 12-12Ycuzz v Cape Tear 12-11Standings (gf, ga, gd, pts, name (missed entries)):407 353 +054 47 Ycuzz384 339 +045 41 Mivi390 355 +035 39 LovelyCushionedHeader (1)403 332 +071 38 RJH389 339 +050 38 BoRed384 352 +032 38 Ndeyanka (1)370 359 +011 38 KeegansPerm (2)343 391 -048 36 Kopite1971 (3)413 377 +036 35 Barneylfc381 360 +021 33 joezydudek (2)374 402 -028 32 Buck Pete (3)319 348 -029 32 Vishwa Atma (3)379 368 +011 30 redforlife368 362 +006 30 mickitez (2)396 407 -011 30 CornerTakenQuickly364 348 +016 29 ollyfrom.tv (1)330 362 -032 29 vivabobbygraham (2)343 373 -030 28 MacAloolah (3)382 368 +014 26 Cape Tear134 358 -224 10 Trendisdestiny (16) RThe fixture list has now been updated and the remaining rounds renumbered: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345835.msg17808701#msg17808701