PREMIER LEAGUE

1.( 1 )

2.( 2 )

3.( 4 )

4.( 7 )

5.( 6 )

6.( 5 )

7.( 3 )

8.( 8 )

9.( 9 )

10.( 10 )

CHAMPIONSHIP

1.( 1 )

2.( 2 )

3.( 5 )

4.( 3 )

5.( 4 )

6.( 6 )

7.( 7 )

8.( 8 )

9.( 9 )

10.( 10 )

LEAGUE ONE

1.( 1 )

2.( 4 )

3.( 5 )

4.( 2 )

5.( 3 )

6.( 6 )

7.( 7 )

Gambler of the Week goes to 5 players this week all of which went for Newcastle to win against Brighton and pick up 131.25 each and they are: Ollyfrom.tv, GMac1984, Black Bull Nova, Joezydudek and Vivabobbygraham.Pos Total Last Week0.00 Sameold (1 GoW)131.25 Ollyfrom.tv (3 GoW)131.25 GMac1984 (1 GoW)68.18 Bryanod (1 GoW)65.63 Hitman007 (1 GoW)45.00 Mivi----------------------------------------------------------------------------------------------0.00 Bradders10110.00 Youngest Son Of Skittle68.18 Catterfeld-25.00 JackhPos Total Last Week0.00 Skittle (2 GoW)68.18 Redforlife (1 GoW)131.25 Black Bull Nova (1 GoW)0.00 The G in Gerrard (1 GoW)-----------------------------------------------------------------------------------------------0.00 Barneylfc (2 GoW)68.18 Smithy-----------------------------------------------------------------------------------------------0.00 Mickitez (1 GoW)0.00 Gerry Attrick0.00 Son Of Skittle0.00 TrendisnotdestinyPos Total Last Week105.00 Gary75131.25 Vivabobbygraham (1 GoW)131.25 Joezydudek (1 GoW)0.00 Buck Pete (1 GoW)--------------------------------------------------------------------------68.18 Vishwa Atma0.00 Dublin Red0.00 Chromed