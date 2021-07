Team of the tournament would probably be:



Pickford; Maehle, Chiellini, Maguire, Spinazzola; Jorginho, Pedri, Hojbjerg; Sterling, Kane, Chiesa.



Subs: Schmeichel, Donnarumma; Dumfries, Bonucci, Kjaer, Shaw; Forsberg, Pogba, Wijnaldum, Locatelli, Barella; Damsgaard, Insigne, Schick, Lukaku.



No I can't do the Scandinavian lettering on this keyboard, sorry.



Pickford?, you been on the DMT again lad?