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Author Topic: Corrupt sexual abuser, Donald Scum Trump convicted (they've eaten the daaawgs)  (Read 663434 times)

Offline Zlen

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Re: Corrupt sexual abuser, Donald Scum Trump convicted (they've eaten the daaawgs)
« Reply #9720 on: Yesterday at 12:22:28 pm »
Did God give her any warnings about eating random mushrooms?
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Online jambutty

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Re: Corrupt sexual abuser, Donald Scum Trump convicted (they've eaten the daaawgs)
« Reply #9721 on: Yesterday at 12:49:00 pm »
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Donald J. Trump

@realDonaldTrump

WOMEN ARE POORER THAN THEY WERE FOUR YEARS AGO, ARE LESS HEALTHY THAN THEY WERE FOUR YEARS AGO, ARE LESS SAFE ON THE STREETS THAN THEY WERE FOUR YEARS AGO, ARE MORE DEPRESSED AND UNHAPPY THAN THEY WERE FOUR YEARS AGO, AND ARE LESS OPTIMISTIC AND CONFIDENT IN THE FUTURE THAN THEY WERE FOUR YEARS AGO! I WILL FIX ALL OF THAT, AND FAST, AND AT LONG LAST THIS NATIONAL NIGHTMARE WILL BE OVER. WOMEN WILL BE HAPPY, HEALTHY, CONFIDENT AND FREE! YOU WILL NO LONGER BE THINKING ABOUT ABORTION, BECAUSE IT IS NOW WHERE IT ALWAYS HAD TO BE, WITH THE STATES, AND A VOTE OF THE PEOPLE - AND WITH POWERFUL EXCEPTIONS, LIKE THOSE THAT RONALD REAGAN INSISTED ON, FOR RAPE, INCEST, AND THE LIFE OF THE MOTHER - BUT NOT ALLOWING FOR DEMOCRAT DEMANDED LATE TERM ABORTION IN THE 7TH, 8TH, OR 9TH MONTH, OR EVEN EXECUTION OF A BABY AFTER BIRTH. I WILL PROTECT WOMEN AT A LEVEL NEVER SEEN BEFORE. THEY WILL FINALLY BE HEALTHY, HOPEFUL, SAFE, AND SECURE. THEIR LIVES WILL BE HAPPY, BEAUTIFUL, AND GREAT AGAIN!

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113173471737127661


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Who could resist an offer like that?
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Offline SamLad

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Re: Corrupt sexual abuser, Donald Scum Trump convicted (they've eaten the daaawgs)
« Reply #9722 on: Yesterday at 01:42:08 pm »
the evidence of incipient dementia grows every day ...

https://www.independent.co.uk/tv/news/donald-trump-late-night-show-johnny-carson-b2618266.html
Donald Trump demanded NBC bring back Johnny Carlson, who has been dead for nearly 20 years.

The former US President claimed the Late Night Shows hosted by Jimmy Fallon, Stephen Colbert and Jimmy Kimmel are all dying, during a rally in Pennsylvania on Monday (23 September).

Trump said: When I first ran in 2015 or was thinking about running I went on [Jimmys] show, The Tonight Show, which is dying. Theyre all dying. Where is Johnny Carson? Bring back Johnny. It made you appreciate the greatness of Johnny Carson. These three guys are so bad.
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Online Giono

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Re: Corrupt sexual abuser, Donald Scum Trump convicted (they've eaten the daaawgs)
« Reply #9723 on: Yesterday at 02:57:20 pm »
Johnny Carson? OK Boomer.
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Offline SamLad

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Re: Corrupt sexual abuser, Donald Scum Trump convicted (they've eaten the daaawgs)
« Reply #9724 on: Yesterday at 05:26:38 pm »
Quote from: Giono on Yesterday at 02:57:20 pm
Johnny Carson? OK Boomer.
hilarious that he talks about Kimmel etc "dying" then suggests they be replaced by a guy who is literally dead.
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Offline rhysd

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Re: Corrupt sexual abuser, Donald Scum Trump convicted (they've eaten the daaawgs)
« Reply #9725 on: Today at 01:40:18 am »
Quote from: jambutty on Yesterday at 12:49:00 pm
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Donald J. Trump

@realDonaldTrump

WOMEN ARE POORER THAN THEY WERE FOUR YEARS AGO, ARE LESS HEALTHY THAN THEY WERE FOUR YEARS AGO, ARE LESS SAFE ON THE STREETS THAN THEY WERE FOUR YEARS AGO, ARE MORE DEPRESSED AND UNHAPPY THAN THEY WERE FOUR YEARS AGO, AND ARE LESS OPTIMISTIC AND CONFIDENT IN THE FUTURE THAN THEY WERE FOUR YEARS AGO! I WILL FIX ALL OF THAT, AND FAST, AND AT LONG LAST THIS NATIONAL NIGHTMARE WILL BE OVER. WOMEN WILL BE HAPPY, HEALTHY, CONFIDENT AND FREE! YOU WILL NO LONGER BE THINKING ABOUT ABORTION, BECAUSE IT IS NOW WHERE IT ALWAYS HAD TO BE, WITH THE STATES, AND A VOTE OF THE PEOPLE - AND WITH POWERFUL EXCEPTIONS, LIKE THOSE THAT RONALD REAGAN INSISTED ON, FOR RAPE, INCEST, AND THE LIFE OF THE MOTHER - BUT NOT ALLOWING FOR DEMOCRAT DEMANDED LATE TERM ABORTION IN THE 7TH, 8TH, OR 9TH MONTH, OR EVEN EXECUTION OF A BABY AFTER BIRTH. I WILL PROTECT WOMEN AT A LEVEL NEVER SEEN BEFORE. THEY WILL FINALLY BE HEALTHY, HOPEFUL, SAFE, AND SECURE. THEIR LIVES WILL BE HAPPY, BEAUTIFUL, AND GREAT AGAIN!

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Surely this isn't real?
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Online Giono

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Re: Corrupt sexual abuser, Donald Scum Trump convicted (they've eaten the daaawgs)
« Reply #9726 on: Today at 02:21:57 am »
Now he is slamming Zelensky and Ukraine because Zelensky visited a munitions plant on swing state Pennsylvania...unreal.


https://youtu.be/VU7S9BdRchM?si=_EmcL8-RtL03F1M7
« Last Edit: Today at 02:35:48 am by Giono »
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