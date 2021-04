Cape Tear and RJH continue their fight for the title, while tommy LFC will probably need another seven points in the last six games to survive. Not much to play for for the rest of us.The national lottery draw: 01 - 10 - 11 - 16 - 46 ( https://www.national-lottery.co.uk/results/set-for-life/draw-history 110111646 / 7 = 15730235 remainder 1remainder + 1 = 2, so we use Round 2 (Round 16 before renumbering) of the fixtures at https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343347.msg17318646#msg17318646 Premier League scores:Buck Pete v Barneylfc 14-14Cape Tear v vivabobbygraham 15-0joezydudek v BoRed 15-14JSteve v Mivi 0-22KeegansPerm v ollyfrom.tv 12-22Perham v Yorkshire-Red 0-0 (no points awarded to either player for a 0-0 draw)redforlife v Ndeyanka 11-14RJH v Vishwa Atma 15-12tommy LFC v Kopite1971 22-14Trendisdestiny v LovelyCushionedHeader 13-13Standings (gf, ga, gd, pts, name (missed entries)):550 443 +107 67 Cape Tear511 456 +055 63 RJH557 459 +098 56 Mivi497 449 +048 55 ollyfrom.tv (2)506 437 +069 54 BoRed534 442 +092 52 LovelyCushionedHeader521 468 +053 51 Kopite1971464 428 +036 51 Vishwa Atma (2)521 420 +101 49 Barneylfc (1)471 435 +036 49 joezydudek (2)473 409 +064 46 Trendisdestiny (1)538 507 +031 46 KeegansPerm500 468 +032 45 Ndeyanka463 482 -019 40 vivabobbygraham (3)488 456 +032 37 Buck Pete466 383 +083 34 redforlife320 443 -123 32 JSteve (13) R379 468 -089 25 tommy LFC (6)190 463 -273 12 Yorkshire-Red (21) R014 447 -433 03 Perham (31) RThe fixture list has now been updated and the remaining rounds renumbered: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343347.msg17318646#msg17318646