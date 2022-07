.

Some useful links for following the football for the 2022/23 season. There is also a 'TL;DR' at the end of this post for quick info. Some of the links listed in here may also be useful too...

(sounds posh - but as there is a lot of info in here it is probably better to break it down & into a 'Mini-Index' to try and make it all easier to find - or avoid)

1 • General Footy Sites
2 • General Footy Podcasts
3 • Media Broadcaster Links
4 • Live Score Sites
5 • RAWK's 'watching the game in the pub' guide
6 • LFC themed Bars / Pubs / Cafes around the World
7 • Generic Football Bars / Pubs / Cafes for watching the game around the UK & World
8 • RAWK's Kodi / IPTV / Live Saturday 3pm TV games / Stream debates
9 • Links for when and what channel the live game on TV is (in the UK - or around the world)
10 • Stream Links - a list of 60+ quality / reliable sites for many live streams
11 • Match Highlights / Full Match Replays / Downloads
12 • Useful Liverpool Twitter Pages - for goal videos, bit of skill, incidents, news, pre/post match interviews, etc
13 • Useful Liverpool games / archive / media links
14 • Other Liverpool Fan Forums
15 • LFC News Aggregator / Rumour websites
16 • Liverpool Women and some quality (hopefully) women's football websites
17 • Team Twitters & RAWK Club Threads
18 • Competitions and Football 'Authorities'
19 • Football Tournaments - both UK & around the world; inc World Cups, Euros, UEFA comps, European footy, African footy, & South American footy...
20 • Clubs, Players, and Managers...
21 • The Current State Of Football...
22 • Supporter Groups
23 • Local(-ish) Team Twitters & some non-league info
24 • TL;DR - the short and basic version of all the above... (mainly for watching the game on, viaor, and alsoetc)RAWK - '' thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=315771.0 BBC - www.bbc.co.uk/sport/football Grauniad - www.theguardian.com/football Independent - www.independent.co.uk/sport/football EuroSport - www.eurosport.co.uk/football Mirror - www.mirror.co.uk/sport/football Yahoo UK - https://uk.sports.yahoo.com/football FootballFilter - www.footballfilter.com SoccerNews - www.soccernews.com ESPN UK - www.espnfc.co.uk Soccerway - http://uk.soccerway.com Reddit - www.reddit.com/r/soccer Football365 - www.football365.com PlanetFootball - www.planetfootball.com World Soccer - www.worldsoccer.com FourFourTwo - www.fourfourtwo.com Joe - www.joe.co.uk/sport/football When Saturday Comes - www.wsc.co.uk The Blizzard - www.theblizzard.co.uk In Bed With Maradona - http://inbedwithmaradona.com Caught Offside - www.caughtoffside.com Back Page Football - http://backpagefootball.com James Richardson & Friends' 'The Totally Football Show' - www.thetotallyfootballshow.com Guardian's 'Football Weekly' - www.theguardian.com/football/series/footballweekly BBC Radio 5 Live 'Football Daily' - www.bbc.co.uk/programmes/p02nrsln/episodes/downloads ESPN FC - https://player.fm/series/espn-fc-1203986 The Game - https://player.fm/series/the-game-podcast-1302182 Second Captains - www.secondcaptains.com Football Fives - www.footballfivespodcast.com Not The Top 20 - https://soundcloud.com/ntt20pod The Blizzard - https://player.fm/series/the-blizzard The Offside Rule - https://offsiderulepodcast.com The Football Ramble - http://thefootballramble.com Football Writers Podcast - www.podbean.com/podcast-detail/mgvaj-3e356/Football+Writers+Podcast BBC World Service's World Football - https://player.fm/series/world-football-1301482 The Terrace (Scottish football) - http://terracepodcast.net A list of tv broadcasters around the world that show Premier League matches - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Premier_League_broadcasters A list of tv broadcasters around the world that show Champions League matches - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UEFA_Champions_League_broadcasters A list of tv broadcasters around the world that show Europa League matches - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UEFA_Europa_League_broadcasters A list of tv broadcasters around the world that show FA Cup matches - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_FA_Cup_broadcasters A list of tv broadcasters around the world that show League Cup matches - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Football_League_Cup_broadcasters Sports TV & Radio broadcasting contracts in the UK - https://en.wikipedia.org/wiki/Sports_broadcasting_contracts_in_the_United_Kingdom BBC Radio Merseyside link 1 - www.internetradiouk.com/bbc-merseyside or www.radioplayer.co.uk BBC 5 Live (radio) - https://twitter.com/bbc5live BBC 5 Live Extra (radio) - www.bbc.co.uk/5livesportsextra Talksport Radio (there are shite and utter pricks - but also a UK radio rights holder for Premier League matches) - https://talksport.com BT Sport Football - https://twitter.com/btsportfootball Sly Sport Football - https://twitter.com/SkyFootball Amazon Sport - https://twitter.com/primevideosport BBC Match Of The Day - https://twitter.com/BBCMOTD ITV Football - https://twitter.com/itvfootball Channel 4 Sport - https://twitter.com/C4Sport Football on Channel 5 - https://twitter.com/FootballOn5 EuroSport UK - http://www.eurosport.co.uk/ FreeSport - www.freesports.tv https://twitter.com/FreeSportsUK : FreeSport live footy match tv guide - www.freesports.tv/our-sports/football.html Premier Sports - www.premiersports.com Eleven Sport - https://twitter.com/elevensports_uk EIR Sport (Ireland) - www.eirsport.ie Quest TV channel (shows EFL match highlights) - www.questod.co.uk/show/efl-on-quest LFC TV Channel (listings) - www.liverpoolfc.com/video/live/live-tv Is it time to review the Saturday 3pm "Blackout" on live TV games in the UK? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=344107.0 Premier League trying to fight streaming, can the war be won? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=335171.0 Who is the best commentator/pundit? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=340523.0 Football 'bantz' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346066.0 BBC's Match Of The Day - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=329380.0 ITV's Football coverage - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=285101.0 Sky Sports - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=277915.0 BT Sport - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=305683.0 Amazon win Premier League package from 2019 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=340369 PL / Clubs charging £15 a game via PPV (in a pandemic + matches without fans) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=277915.msg17398529#msg17398529 (often including fixtures, results and tables etc):- www.flashscores.co.uk (including line-ups and in-match commentary) www.livescore.com (including line-ups and in-match commentary) www.whoscored.com/LiveScores (heat-maps, chalkboards, with occasional streams) www.soccer24.com (with betting odds) www.sofascore.com (with betting odds)'Pubs to watch the match in Liverpool' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=262676.0 'LFC friendly pubs in London - General guide' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=158834.0 'Wembley - Before, During and After: Recommendations' (Pubs/Bars from 2016) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=326144.0 'Guide to watching Liverpool around the world' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=120287.0 Shankly's Bar, Salou in Spain - www.facebook.com/ShanklysSalou1892 Anfield Bar, Gouves in Crete - http://businessgroup.gr/anfield-bar-gouves-crete Liver Bird Cafe, Kamari in Greece - www.facebook.com/pages/Liverbird-Santorini/340645779347755 Anfield Bar, Marmaris in Turkey - https://en-gb.facebook.com/pages/Anfield-Bar/123248394420270 Liverpool Pub, Atakum in Turkey - https://en-gb.facebook.com/liverpoolpub55 Anfield Cafe, Surat Thani in Thailand - www.facebook.com/Anfield-Cafe-Suratthani-1481072458875670 Anfield Cafe, Phucket in Thailand - www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g2315818-d7707011-Reviews-Anfield_Cafe-Talat_Yai_Phuket_Town_Phuket.html Red Lion Pub, Vienna in Austria - www.facebook.com/The-Red-Lion-Vienna-397136588831 Shankly's Pub, Mostar in Bosnia - www.facebook.com/shanklys.pub.mostar The Dugout, Bangalore in India - www.facebook.com/pages/Dugout/192816114087396 Carragher's, New York in the US - http://carraghersnyc.com You'll Never Watch Alone website (useful for finding info for groups of fans watching the game) - www.ynwatcha.com LFC's Official Supporters Clubs list (useful for finding info for groups of fans watching the game) - www.liverpoolfc.com/fans/lfc-official-supporters-clubs The WSOTP Soccer Pub Atlas (for the US) - www.google.com/maps/d/viewer?mid=1rx_OpXAouAMZjtOOBimbxAdgD6c&hl=en&ll=38.14541406057807%2C-114.03758349999998&z=4 Soccer Pub Atlas (for the US & Canada) - https://wrongsideofthepond.com/wsotp-soccer-pub-atlas www.tripadvisor.co.uk - always worth a go for checking specific destinations to see if/where a local bar is showing the game www.travelrepublic.co.uk/v2 - always worth a go for checking specific destinations to see if/where a local bar is showing the gameIPTV - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=329496.0 Cable/sat tv boxes - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=268203.0 Kodi / XBMC - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=253620.0 Amazon Fire Stick - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=322045.0 SM on the QT - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=335951.0 VPN - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=321229.msg16191764#msg16191764 'Premier League trying to fight streaming, can the war be won?' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=335171.0 'Is it time to review the Saturday 3pm "Blackout" on live TV games in the UK?' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=344107.0 (for the UK and around the world)[/color]:-- search for live matches on; search via team, competition, country, tv channel, and more...List of live matches to be shown onin the coming weeks 1 - www.live-footballontv.com List of live matches to be shown onin the coming weeks 2 - www.footballonuktv.com List of live matches to be shown on thechannel - www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html List of live matches shown onin the coming weeks 1 (great for IPTV / streams) - www.livesoccertv.com List of live matches shown onin the coming weeks 2 (great for IPTV / streams) - http://liveonsat.com/los.soc_br_eng_ALL.php 4pool's '' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=133473.0 LFC fixtures for the current season (includes UK TV channel coverage) - www.liverpoolfc.com/fixtures/men/2022 LFC TV channel listings (for repeat showings of full matches and highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv : many 'better' / stable links appear around 30 mins before kick off : scroll down the linked website to find the game you want to watch:-superb '' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=323139.0 RAWK'sthread (for help & info) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=321229.msg16191764#msg16191764 (foronly; streams appear around 15-30 minutes before kick off) https://livesport.ws (mainly acestreams, occasionally some sopcast, and some web-based streams)^ any web-based streams are for devices with Windows operating systems - if they work on apple or android products it is just a bonus.will likely appear on a few of these sites:-RAWK's own '' - https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.0 A Mini-Index of RAWK's '' content - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576 https://lfcglobe.co.uk/category/liverpool-fc-highlights - LFCGlobe.co.uk Match Highlights Page (for Liverpool matches only) https://soccercatch.com/teams/8/liverpool (and then select the match link - then click on 'media') www.reddit.com/r/soccer (usually has latest the goal videos, incidents, bits of skill, saves, red cards, funny moments, news etc) www.reddit.com/r/LiverpoolFC - for many great links to videos, highlights, full match replays, snippets etc www.reddit.com/r/footballhighlights (usually includes post-match interviews & analysis, MOTDs, MNFs, FNFs etc) www.reddit.com/r/footballdownload (downloads of the game - many re-direct to highlight websites linked above. Also has a useful search function) www.reddit.com/r/fullmatch (full match videos - mainly older games) www.reddit.com/r/fullmatchesonyoutube (full matches on youtube - mainly older games) www.reddit.com/r/liverpoolfcmedia - for links to videos, interviews, replays, snippets, etc (mainly older games)youtube channel; features 2 minute highlights of most matchesyoutube channelwebsite video pageyoutube channelwebsite video pageyoutube channelyoutube channelyoutube channelyoutube channelRAWK's 'Match Of The Day' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=329380.0 www.reddit.com/r/soccer/new (goals / incidents etc are posted within seconds - the site has a useful search function too) www.liverpoolfc.com/fans/social-media/lfc-twitter (list of club and player twitter links etc)LFC TV channel listings - www.liverpoolfc.com/lfctv List of live matches to be shown on thechannel - www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html www.lfchistory.net (superb info, stats, and archive website for near-on every LFC match ever played) www.lfcstats.co.uk (top info and archive site) www.facebook.com/UnofficialLFCMuseum (great online museum site for all things LFC) www.11v11.com/teams/liverpool/tab/11v11.com (quality match info and stats site) www.soccer-blogger.com/?s=liverpool (links to goal videos and match info) www.youtube.com/user/davewallerfsmail/videos (lots of old classic games - superb site)A Mini-Index of RAWK's '' content - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576 The Anfield Index (podcasts and more) - www.anfieldindex.com The Anfield Talk (podcasts & more) - http://theanfieldtalk.com The Anfield Wrap (podcasts and more - some podcasts on TAW require monthly subscription) - www.theanfieldwrap.com 'Loan Watch' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=323673.0 'Youth and Under 23 Thread' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=204689.0 'LFC 2022/2023 season in pictures' - ?'LFC 2021/2022 season in pictures' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=349234.0 'LFC 2020/2021 season in pictures' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345813.0 'LFC 2019/2020 season in pictures' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343262.0 'Art Vandelay's Photoshop Thread.. and other wizards too' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=198423.0 LFC 'Pre-Season 2022/23 Thread' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=348879.msg18405364#msg18405364 LFC '2022/2023 Fixtures' Thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=352643.0 LFC 'Results Comparison Thread 2022-23' - ?LFC 'The Alternative Premier League Table 2022-23' - ?Liverpool Women FC - http://women.liverpoolfc.com RAWK's 'Liverpool Women FC' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=278911.0 WSL & FA - www.fawsl.com City Of Liverpool Ladies - https://twitter.com/lpoolcityladies 'Womens football' thread in the General Football forum - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=141605.0 2019 Women's World Cup - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343060.0 2015 Women's World Cup - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=318669.msg13442967#msg13442967 2011 Women's World Cup - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=277305.msg8859691#msg8859691 2007 Women's World Cup - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=192671.msg3357265#msg3357265 Misc ladies footy websites - www.womenssoccerunited.com Arsenal - https://twitter.com/arsenal Aston Villa - https://twitter.com/AVFCOfficial Bournemouth - https://twitter.com/afcbournemouth Brentford - https://twitter.com/BrentfordFC Brighton & Hove Albion - https://twitter.com/OfficialBHAFC Chelsea - https://twitter.com/ChelseaFC Crystal Palace - https://twitter.com/CPFC Everton - https://twitter.com/Everton Fulham - https://twitter.com/FulhamFC Leicester City - https://twitter.com/LCFC Leeds Utd - https://twitter.com/LUFC Liverpool - https://twitter.com/LFC Manchester City - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=274792.0 Manchester United - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=335811.0 Newcastle United - https://twitter.com/NUFC Nottingham Forest - https://twitter.com/NFFC Southampton - https://twitter.com/SouthamptonFC Tottenham Hotspur - https://twitter.com/SpursOfficial West Ham United - https://twitter.com/WestHamUtd Wolves - https://twitter.com/Wolves Bolton Wanderers - https://twitter.com/OfficialBWFC Huddersfield Town - https://twitter.com/htafcdotcom Norwich - https://twitter.com/NorwichCityFC Sheffield Utd - https://twitter.com/SUFC_tweets www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=258156 (?)Sunderland - https://twitter.com/SunderlandAFC Tranmere Rovers - https://twitter.com/TranmereRovers Watford - https://twitter.com/WatfordFC West Bromwich Albion - https://twitter.com/WBA Wrexham - https://twitter.com/Wrexham_AFC England - https://twitter.com/England www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=330009 ('Gareth Southgate: England's substitute teacher' thread)Liverpool fans that support England in Internationals - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=340219.0 Scotland - https://twitter.com/ScottishFA Wales - https://twitter.com/FAWales Northern Ireland - https://twitter.com/NorthernIreland Republic Of Ireland - https://twitter.com/FAIreland Argentina - https://twitter.com/Argentina Belgium - https://twitter.com/belgianfootball Brazil - https://twitter.com/CBF_Futebol Cameroon - www.facebook.com/federationcamerounaisedefootball Chile - https://twitter.com/LaRoja Egypt - https://twitter.com/pharaohs France - https://twitter.com/equipedefrance Germany - https://twitter.com/dfb_team Guinea - http://www.feguifoot.com/feguifoot Italy - https://twitter.com/azzurri Netherlands - https://twitter.com/KNVB Portugal - https://twitter.com/selecaoportugal Spain - https://twitter.com/sefutbol Switzerland - https://twitter.com/SFV_ASF Uruguay - https://twitter.com/Uruguay The Premier League - https://twitter.com/premierleague The FA Cup - https://twitter.com/EmiratesFACup The League Cup - https://twitter.com/EFLCup The Champions League - https://twitter.com/ChampionsLeague The Europa League - https://twitter.com/EuropaLeague The Football League - https://twitter.com/SkyBetChamp The National League (non-league) : levels 5 & 6 - https://twitter.com/TheNationalLge Wiki Non-League - https://en.wikipedia.org/wiki/Non-League_football The Football Foundation - https://twitter.com/FootballFoundtn The Football League - https://twitter.com/EFL The Football Association - https://twitter.com/fa UEFA (Europe) - https://twitter.com/UEFAcom CONMEBOL (South America) - https://twitter.com/CONMEBOL CAF (Africa) - https://twitter.com/CAF_Online CONCACAF (North & Central America, & The Caribbean) - https://twitter.com/CONCACAF AFC (Asia) - https://twitter.com/theafcdotcom OFC (Oceania) - https://twitter.com/ofcfootball FIFA - https://twitter.com/FIFAcom IFAB (basically the lawmakers of football) - https://twitter.com/TheIFAB Champions League 2021/2022 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=349214.0 Champions League 2020/2021 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346277.0 Champions League 2019/2020 resumption thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=344795.0 Europa League 2021/2022 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345944.0 Europa League 2020/2021 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345944.0 Europa League 2019/2020 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343655.0 Europa Conference League - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347753 English Championship (EFL) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=340718.0 The FA Cup thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347699.0 Is the FA Cup 'Magical'? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346984.0 The League Cup (League Cup thing) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=349130.0 See Category #23 for non-league info threadsAustralia / A-League - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=232294.0 England national football team thread; or as close to it - aka 'Gareth Southgate: England's substitute teacher' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=330009.0 France / Ligue 1 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=336087.0 Germany / Bundesliga - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=322416.0 Italy / Serie A - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=336228.0 Italian football in the 90s - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=285357.0 J League (Japan) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347075.0 Netherlands / Eredivisie - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=286776.0 Portuguese Football - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=315974.0 Scotland / The Meh Scottish Football Thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=314919.0 Spanish Football - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=329464.0 USA / MLS - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=216785.0 Welsh Football - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=116997.0 Yugoslavian Football Appreciation Thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347890.0 International Watch (Liverpool players away with their countries) thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=342422.0 Releasing players for internationals (COVID-era thread for Liverpool players) thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346217.0 UEFA Euros 2020 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=295123.0 UEFA Euros 2020 (2021) 'Fixtures, Results, & Highlights' info post - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=348807.msg17798586#msg17798586 UEFA Euros 2020: The Final - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=348934.msg17854038#msg17854038 UEFA Nations League thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=338900 EURO Qualifiers & UEFA Nations League Match Thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=338900 UEFA confirms changes to CL, Europa League, Europa Conference formats - 2024/25 thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347577.0 Platini: Resigns - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=327626 & Platini: Arrested - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343151 Financial Fair Play: developments in here (aka '' thread) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=297245.0 2022 CL Final in Paris: Liverpool vs Real Madrid match thread (re off the pitch events) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=352599.0 Paris (the off-field events of the 2022 Champions League Final) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=352606.0 African Cup of Nations (AFCON) - Shite or Shazam? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=329633.0 (2021 AFCON starts onof the linked thread)2019 Africa Cup of Nations - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343175.0 South American Football - Leagues, Copa Libertadores etc thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=294642.0 [World Cup 2022] South American qualifiers - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345962.0 (with links to other South American footy & past WCQ threads on RAWK)[World Cup 2018] South American qualifiers - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=323382 Copa America 2021 thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347696.0 (with links to many other South American footy & past Copa America threads on RAWK)Copa America 2019 thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343127.0 '2018 & 2022 FIFA World Cups - Russia and Qatar. The Garcia Report...' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=267113.0 'World Cup 2022 : Qatar' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=305953.0 'America/Canada/Mexico hold the 2026 World Cup' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=340414.0 'FIFA wants a World Cup every two years' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=349176.0 'Infantino trying to sell FIFA's rights on everything to Saudis' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=341515.0 'FIFA Investigated by FBI' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=321490.0 'FIFA & Blatter' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=314602.0 Classic Football Games (youtube videos of) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=317936.msg13407288#msg13407288 Classic Football Pictures & Clips: 1860 to 2000 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=302346.0 Old School Panini - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=300338.0 The 'Christ, did you see that goal?' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=329144.0 Non-LFC Goals you remember really well - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347716.0 Your favourite and least favourite stadiums - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=302830.0 The little things that annoy you in football - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=352551.0 The little things that you love about football - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=352711.0 Greatest World Cup Moment? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=250295.0 (with info and videos from all past World Cups)Your favourite World Cup goal - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=314103.msg12828067#msg12828067 Worst ever performance by a player at the World Cup? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=128392.30 Brazil - Are they all they're cracked up to be? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=117059.msg1899189 Brazil 4-1 Italy : 1970 World Cup - The best International side ever? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=237937.msg17602031#msg17602031 Spain '82 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=254153.0 Mexico '86 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=253812.msg6629277#msg6629277 Italia '90 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=249256.msg6245296 World Cup '90: 25 Years On - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=321703.msg13916444#msg13916444 USA '94 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=249814.0 France '98 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=248571.0 Japan & South Korea '02 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=250045.msg6310472 Germany '06 - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=250691.0 Clubs/Fans We've Always Got On With - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=265852.0 Barcelona thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=286922.0 Real Madrid thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=315835.0 Atletico Madrid - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=309157.0 AC Milan - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=336019.0 Inter (Calciopoli) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=255997.0 Roma - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=339901.0 Bayern Munich - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=322705.0 Dortmund - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=298357.0 Borussia Moenchengladbach fans - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=337659 FC St Pauli - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=272361.0 Ajax - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=272099.0 Benfica - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=342261 Olympique de Marseille - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=192028 Celtic - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=166739.0 Red Star Belgrade - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=273063.msg8427761 Red Star FC (Paris) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=336087.msg17894772#msg17894772 Liverpool Fútbol Club de Montevideo - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=224257.0 Lionel Messi - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=255148.0 Ronaldo (Plastic) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=259954.0 The Real Ronaldo - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=285250.0 Maradona - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=302515.0 & Maradona Visits Melwood: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=231694 Pele - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=303945 Socrates (RIP thread) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=279970.msg15732805#msg15732805 Carlos Alberto (RIP thread) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=330232.0 Cruyff (RIP thread) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=326874.0 Paolo Rossi (RIP thread) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346610.0 Franco Baresi - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=178329.0 Paulo Maldini - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=223086.0 Javier Zanetti - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=309834.0 Romario - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=309177.0 Roberto Baggio - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=240052.0 Zidane - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=131876.0 Robert Lewandowski - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=294533.0 Michael Laudrup - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=71518.0 Ronaldinho - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=215719.0 Andres Iniesta - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=274471.0 Xavi - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=242955.0 Zlatan Ibrahimovic - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=133632.0 Sergio Ramos - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=197879.0 Death of the libero - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=240655.0 Players Who Made Their Shirt Numbers Famous - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=340556.0 Modern Football "Legends" - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=313369.0 Players with names that just look and sound great - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=301903.0 Your personal favourite players... ever - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=338469.0 Over-rated and Under-rated Players - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=339328.0 Most underrated footballers (excluding Liverpool players) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343124.0 a post listing some of thedown the years - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343552.msg17823686#msg17823686 Footy manager merry-go-round thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347764.0 Rafa Benitez / Newcastle thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=282654.0 Brendan Rodgers - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=327758.0 Owlez, Owlez, Owlez - The Roy Hodgson Appreciation Thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=336545.0 Stevie Gerrard; The Manager Watch - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=340613.0 Colin Wanker - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=242572.0 Sam Allardyce - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=328965.0 & Retirement: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347672.0 Harry Redknapp - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=294425.0 Tony Pulis - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=305991.0 Mick McCarthy - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=286670.0 Mourinho - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=266932 Arsene Wenger - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=216831 Alex Ferguson - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=301458 Pep Guardiola at Bayern Munich - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=292744.0 Gareth Southgate: England's substitute teacher - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=330009.0 Gordon Taylor (PFA) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=286413.0 VAR! Huh! What is it good for? Absolutely nothing... ? (2017) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=335930.0 What do you think we've done to turn ALL of the refs against us like this? (2021) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347066.0 Proposed Football Rule Changes (2022) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=352637.0 Safe Standing thread (2013 to present; in the 'Anfield Stadium' forum) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=302578.0 Diving and cheating - how would you deal with it? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=269036.0 Doping In Sport... - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=295375.0 Racism in Football - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=341671.0 Sexism in/around Football - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=348948.0 Gay Footballers - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=336281.0 The Impact of COVID 19 on Sport... (2020) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=344973.0 How are you coping with not going (the game; in the COVID era) (2020) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346052.0 No to the 39th game. (2010) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=266038.0 Financial Fair Play: developments in here (aka '' thread) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=297245.0 Five English clubs named in ‘European Super League’ plan for 2021 (2018 thread) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=341434.0 A European Super League: The future of football? (2019) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=342185.0 Liverpool and Manchester Utd in bombshell talks to join European Premier League (2020) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346289.0 Project Big Picture (2020) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346248.0 Breakaway Super League... The Times / Not quite so 'Super' League (2021) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347572.0 ESL - Direct Actions and Boycotts (2021) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347588.0 UEFA confirms changes to CL, Europa League, Europa Conference formats: for 2024/25 (2021 thread) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347577.0 Champions League changes approved (2022 thread) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=352280.0 'Walking away from Liverpool FC.... From Football itself....' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=214282 'had enough of football?' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=227882.0 'Is Football Really Broken?' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=344752.0 'Are you enjoying it?' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=330327.0 'Falling out of love with football: a fan’s lament' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345787.0 'AGAINST MOD£RN FOOTBALL: A Complaint against Premier League Ticket Prices' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=261943.0 FA Faces Motion Of "No Confidence" Debate In Parliament (2017) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=334690.0 'Fan Welfare & Campaigns' - RAWK site section - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?board=16.0 Supporter Representation & 50+1 Voting Rights thread (2021) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347594.0 Spirit of Shankly thread (2010) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=259408.0 A Reflection on the Liverpool Empire - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=337797.0 Left Wing Liverpool & The Politics Of Our Club - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=255846.0 Left Wing...Right Wing....eh? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=322208.0 Can a Liverpool supporter be a Tory/right wing? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=335334.0 Shankly's socialism shines through once more - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=265825.msg Guardian article about the Premiership and Socialism - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=173887 New Banner Ideas - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=56008.0 We're Not English We Are Scouse - Club vs Country - Where Do You Stand? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=304545.0 ‘We are Not English, We Are Scouse’ – Why Liverpool boo the anthem - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=352556.0 David Squires: Football cartoonist - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=335113.0 Art Vandelay's Photoshop Thread.. and other wizards too! - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=198423.0 Footy Quiz thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=272511.0 Half Price Hooligans - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=316584.0 Ultras around the world - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=305165.0 The 90's - peak footy? - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345347.0 Football facts that don’t seem real - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346769.0 Your Football "Theories" - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346337.0 The creeping silent army of the ether (Twitter-Whoppery) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=349162.0 :-Spirit of Shankly thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=259408.0 Football Supporters Association (FSA) - https://thefsa.org.uk Supporters Direct - https://supporters-direct.org Kick It Out - www.kickitout.org Level Playing Field - www.levelplayingfield.org.uk Centre for Access to Football in Europe (CAFE) - www.cafefootball.eu British Deaf Football - http://britishdeaffootball.com LFC Disabled Supporters Association - www.liverpoolfc.com/fans/ldsa/ldsa-home Against Modern Football - www.againstmodernfootball.com Stand Against Modern Football - www.standamf.com Supporters Not Customers - https://supportersnotcustomers.com Because It's Much More Important Than That - https://nigewritesfootball.wordpress.com SaveGrassRootsFooty - https://twitter.com/savegrassroots ChangeFIFA - https://twitter.com/changeFIFA Non-League Football thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=283292.0 City Of Liverpool FC thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=323262.0 Bootle - https://twitter.com/Bootle_FC Cammel Laird 1907 - https://twitter.com/cammelllairdfc City Of Liverpool FC - https://twitter.com/CityofLpoolFC Litherland REMCYA - https://twitter.com/RemycaUtd AFC Liverpool - https://twitter.com/AFCLiverpool Marine - https://twitter.com/MarineAFC Prescot Cables - https://twitter.com/PrescotCablesFC Runcorn Linnets - https://twitter.com/RuncornLinnets Runcorn Town - https://twitter.com/RuncornTown Southport - https://twitter.com/southport_fc Tranmere Rovers - https://twitter.com/tranmererovers Liverpool County FA - https://twitter.com/Liverpool_CFA National League (Vanarama) : levels 5 & 6 - www.thenationalleague.org.uk Northern Premier League : levels 7 & 8 - https://twitter.com/evostikleague North West Counties Football League (NWCFL) : levels 9 & 10 - https://twitter.com/nwcfl - the short and basic version of all the above; for info on matches shown live on, and also...The- whether it's for following Liverpool, other domestic footy, UK, European, World & International games & competitions, is...Liverpool FC'sPage (with UK TV info) - www.liverpoolfc.com/fixtures/men/2022 (includes fixtures, results, tables, line-ups, and in-game text comms) - www.flashscores.co.uk List of live matches to be shown on thechannel - www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (+ great for IPTV, radio, comms, etc) - www.livesoccertv.com link sites:-(for Liverpool matches only; streams appear around 15-30 minutes before kick off) https://livesport.ws (mainly acestreams, occasionally some sopcast, and some web-based streams)^ any web-based streams are for devices with Windows operating systems - if they work on apple or android products etc... it is just a bonus.RAWK'sthread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=321229.msg16191764#msg16191764 Rawk'sthreads - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=253620.0 Rawk'sthread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=329496.0 (plus incidents, red cards, bit of skill etc) - www.reddit.com/r/soccer/new :-RAWK's '' (many highlights & full match replay links) - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.0 https://lfcglobe.co.uk/category/liverpool-fc-highlights - LFCGlobe.co.uk Match Highlights Page (for Liverpool matches only) https://soccercatch.com/teams/8/liverpool (and then select the match link - then click on 'media')-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TheLists were last updated on: