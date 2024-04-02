Im sure Ive heard that ITV pay more than the BBC.



Alison Hammond and Dermot O'leary are on £600k



Holly Willoughby is on £1M, I imagine Schofield was getting more.



You get examples pf people going from BBC to ITV but less the other way around.







This morning is at least on 5 days a week and a few hours a day, Dermott OLeary also does a lot of other stuff on ITV I think too and is almost seen by some as a national treasure, and while I dont see the appeal of Willoughby other then Im a red blooded male but a lot of people seem to be fans of hers, rightly or wrongly they give a shit about her and all of that stuff and would be disappointed if shes want on the TV would anyone notice if Jason Mohammed wasnt on our TVs?