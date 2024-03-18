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Author Topic: International Watch  (Read 270240 times)

Offline kavah

  • the Blacksmith. Definitely NOT from Blackpool!
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Re: International Watch
« Reply #2640 on: March 18, 2024, 07:21:49 am »
Nice one Barney, great work
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Offline Tokyoite

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Re: International Watch
« Reply #2641 on: March 18, 2024, 07:47:04 am »
I swear Japan is the weirdest country. Home game against North Korea is listed as starting from 19:23 local time  :duh

Also I thought teams can't go and play in North Korea but I guess I was wrong. Mental that these players have to go there.
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Offline Barneylfc∗

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Re: International Watch
« Reply #2642 on: March 18, 2024, 04:39:06 pm »
Darwin withdrawn from Uruguay squad. I'm sure he'll be missed v Basque Country.

I'll organise these and add kick off times tomorrow when I'm bored at work.


Thursday 21st March
Wataru Endo [Japan] v North Korea H
Konstantinos Tsimikas [Greece] v Kazakhstan H

Friday 22nd March
Virgil van Dijk, Cody Gakpo [Netherlands] v Scotland A
Andy Robertson [Scotland] v Netherlands H
Conor Bradley [Northern Ireland] v Romania A
Dominik Szoboszlai [Hungary] v Turkey H
Luis Diaz [Colombia] v Spain N (England)
Jarell Quansah, Harvey Elliot [England U21] v Azerbaijan A

Saturday 23rd March
Alexis Mac Allister [Argentina] v El Salvador N (USA)
Caoimhin Kelleher [Republic of Ireland] v Belgium H
Ibrahima Konate [France] v Germany H
Joe Gomez [England] v Brazil H

Tuesday 26th March
Wataru Endo [Japan] v North Korea A
Caoimhin Kelleher [Republic of Ireland] v Switzerland H
Ibrahima Konate [France] v Chile H
Joe Gomez [England] v Belgium H
Virgil van Dijk, Cody Gakpo [Netherlands] v Germany A
Andy Robertson [Scotland] v Northern Ireland H
Conor Bradley [Northern Ireland] v Scotland A
Dominik Szoboszlai [Hungary] v Kosovo H
Luis Diaz [Colombia] v Romania N (Spain)
Jarell Quansah, Harvey Elliot [England U21] v Luxembourg H

Wednesday 27th March
Alexis Mac Allister [Argentina] v Costa Rica N (USA)
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Quote from: Lazy Craig @ Xmas on December 12, 2021, 05:52:12 pm
Craig Burnley V West Ham - WEST HAM WIN - INCORRECT

Online newterp

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Re: International Watch
« Reply #2643 on: March 18, 2024, 07:06:00 pm »
Diaz shouldn't be risked since Colombia FA admits he has a groin issue.
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Offline Fruity

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Re: International Watch
« Reply #2644 on: March 18, 2024, 07:26:58 pm »
Well at least we don't have the saturday morning kick off after the internationals. Presumed Konate was injured so is he staying with us?
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alf a pound of braeburns!

Offline redgriffin73

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Re: International Watch
« Reply #2645 on: March 18, 2024, 08:06:15 pm »
Are all these games friendlies or do any of them actually count for anything?
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Rafa Benitez: "I'll always keep in my heart the good times I've had here, the strong and loyal support of the fans in the tough times and the love from Liverpool. I have no words to thank you enough for all these years and I am very proud to say that I was your manager. Thank you so much once more and always remember: You'll never walk alone."

Offline Barneylfc∗

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Re: International Watch
« Reply #2646 on: March 18, 2024, 08:14:52 pm »
Quote from: redgriffin73 on March 18, 2024, 08:06:15 pm
Are all these games friendlies or do any of them actually count for anything?

Japan games are world cup qualifiers. Greece game is something to do with the Euros.
All the rest are friendlies I believe.

I did think it was odd Greece only having 1 game.
It's the playoff semi final. They'll face the winner of Georgia v Luxembourg if they win.
« Last Edit: March 18, 2024, 08:17:56 pm by Barneylfc∗ »
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Quote from: Lazy Craig @ Xmas on December 12, 2021, 05:52:12 pm
Craig Burnley V West Ham - WEST HAM WIN - INCORRECT

Offline redgriffin73

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Re: International Watch
« Reply #2647 on: March 18, 2024, 08:58:56 pm »
Cheers Barney :thumbup
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Rafa Benitez: "I'll always keep in my heart the good times I've had here, the strong and loyal support of the fans in the tough times and the love from Liverpool. I have no words to thank you enough for all these years and I am very proud to say that I was your manager. Thank you so much once more and always remember: You'll never walk alone."

Offline Cruiser

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Re: International Watch
« Reply #2648 on: March 18, 2024, 09:02:24 pm »
So MacAllister in nothing games against El fuckin Salvador and COsta Rica?  :butt

Assuming he'll play only 45mins in both.

I'm worried for Diaz the most, that's 2 pretty challenging games (Spain and Romania).

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Quote from: SFiasco on May  7, 2013, 10:13:25 pm
If he retires I'll eat my fucking cock.

Quote from: Tepid water on August 31, 2012, 05:38:06 pm
Great anti climax for those expecting jizzihno....

Offline Number 7

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Re: International Watch
« Reply #2649 on: March 18, 2024, 09:39:38 pm »
It's baffling how Konate has reported to the France squad after being out injured for us for 2 consecutive weekends.
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YWNA

Offline Tokyoite

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Re: International Watch
« Reply #2650 on: Yesterday at 01:29:09 am »
Quote from: Number 7 on March 18, 2024, 09:39:38 pm
It's baffling how Konate has reported to the France squad after being out injured for us for 2 consecutive weekends.
Yeah I dont get it either, surely he isnt 100% fit. If he gets another injury playing meaningless friendlies :no
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Offline SamLad

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Re: International Watch
« Reply #2651 on: Yesterday at 12:29:19 pm »
Quote from: Number 7 on March 18, 2024, 09:39:38 pm
It's baffling how Konate has reported to the France squad after being out injured for us for 2 consecutive weekends.
and the France manager says he's ok to play!!!!!
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Online newterp

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Re: International Watch
« Reply #2652 on: Yesterday at 12:40:16 pm »
Quote from: SamLad on Yesterday at 12:29:19 pm
and the France manager says he's ok to play!!!!!

Klopp said Konate was pretty close to being ready to play this past Sunday - so it's not a surprise.

Nor will it be a surprise when we lose Konate for the run-in.
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Offline Barneylfc∗

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Re: International Watch
« Reply #2653 on: Yesterday at 12:51:21 pm »
All games are friendlies unless stated otherwise

Thursday 21st March
Wataru Endo [Japan] v North Korea H - 10.23am - Asian World Cup Qualifying
Konstantinos Tsimikas [Greece] v Kazakhstan H - 7.45pm - Euro Play off Semi Final. Greece will play the winner of Georgia v Luxembourg on Tuesday 26th March.

Friday 22nd March
Jarell Quansah, Harvey Elliot [England U21] v Azerbaijan A 12.00pm - Euro U21 Qualifying
Virgil van Dijk, Cody Gakpo [Netherlands] v Scotland H - 7.45pm
Andy Robertson [Scotland] v Netherlands A - 7.45pm
Conor Bradley [Northern Ireland] v Romania A - 7.45pm
Dominik Szoboszlai [Hungary] v Turkey H - 7.45pm
Luis Diaz [Colombia] v Spain N (England) - 8.30pm

Saturday 23rd March
Alexis Mac Allister [Argentina] v El Salvador N (USA) - 12.00am
Caoimhin Kelleher [Republic of Ireland] v Belgium H - 5pm
Joe Gomez [England] v Brazil H - 7pm
Ibrahima Konate [France] v Germany H - 8pm

Tuesday 26th March
Wataru Endo [Japan] v North Korea A - 8.00am - Asian World Cup Qualifying
Dominik Szoboszlai [Hungary] v Kosovo H - 6.00pm
Jarell Quansah, Harvey Elliot [England U21] v Luxembourg H - 7.00pm - Euro U21 Qualifying
Luis Diaz [Colombia] v Romania N (Spain) - 7.30pm
Caoimhin Kelleher [Republic of Ireland] v Switzerland H - 7.45pm
Joe Gomez [England] v Belgium H - 7.45pm
Virgil van Dijk, Cody Gakpo [Netherlands] v Germany A - 7.45pm
Andy Robertson [Scotland] v Northern Ireland H - 7.45pm
Conor Bradley [Northern Ireland] v Scotland A - 7.45pm
Ibrahima Konate [France] v Chile H - 8.00pm

Wednesday 27th March
Alexis Mac Allister [Argentina] v Costa Rica N (USA) - 2.50am
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Quote from: Lazy Craig @ Xmas on December 12, 2021, 05:52:12 pm
Craig Burnley V West Ham - WEST HAM WIN - INCORRECT

Offline RedSince86

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Re: International Watch
« Reply #2654 on: Yesterday at 01:07:36 pm »
Colombian Manager going to test the resolve of Diaz.

Argentina being World champs, the Argentina FA will be cashing in on that with lucrative friendlies in the States with Messi mania over there. :butt
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"Since its purchase by the sheikh of Abu Dhabi, Manchester City has managed to cheat its way into the top echelon of European football and create a global, immensely profitable football empire, ignoring rules along the way. The club's newfound glory is rooted in lies."

Offline Tokyoite

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Re: International Watch
« Reply #2655 on: Yesterday at 02:37:58 pm »
Can't wait to spend the next 10 days worrying which one of our players might get injured during meaningless friendlies  :'(
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Offline Fromola

  • For the love of god please shut the fuck up. Lomola... The sky is falling and Im off to tell the King!... Places stock in the wrong opinions. Miserable F*cker! Could have done with Grujic and even Chirivella to tide us over this season
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Re: International Watch
« Reply #2656 on: Yesterday at 05:17:03 pm »
We should be pulling players out of the national teams left and right, we always have to be so reasonable and nice though. They're friendlies. If Diaz is injured he shouldn't be anywhere near the Colombia training camp. Konate shouldn't be near the France squad (we shouldn't have said he was nearly fit for United, we've got to box smarter than that).

As for Quansah and Elliott. They're playing every week for our first team. What is the fucking point of them playing youth football when they could do with a break?
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Could have done with Grujic and even Chirivella to tide us over this season

Offline SamLad

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Re: International Watch
« Reply #2657 on: Today at 04:39:34 pm »
Quote from: Barneylfc∗ on Yesterday at 12:51:21 pm
All games are friendlies unless stated otherwise

Thursday 21st March
Wataru Endo [Japan] v North Korea H - 10.23am - Asian World Cup Qualifying
Konstantinos Tsimikas [Greece] v Kazakhstan H - 7.45pm - Euro Play off Semi Final. Greece will play the winner of Georgia v Luxembourg on Tuesday 26th March.

Friday 22nd March
Jarell Quansah, Harvey Elliot [England U21] v Azerbaijan A 12.00pm - Euro U21 Qualifying
Virgil van Dijk, Cody Gakpo [Netherlands] v Scotland H - 7.45pm
Andy Robertson [Scotland] v Netherlands A - 7.45pm
Conor Bradley [Northern Ireland] v Romania A - 7.45pm
Dominik Szoboszlai [Hungary] v Turkey H - 7.45pm
Luis Diaz [Colombia] v Spain N (England) - 8.30pm

Saturday 23rd March
Alexis Mac Allister [Argentina] v El Salvador N (USA) - 12.00am
Caoimhin Kelleher [Republic of Ireland] v Belgium H - 5pm
Joe Gomez [England] v Brazil H - 7pm
Ibrahima Konate [France] v Germany H - 8pm

Tuesday 26th March
Wataru Endo [Japan] v North Korea A - 8.00am - Asian World Cup Qualifying
Dominik Szoboszlai [Hungary] v Kosovo H - 6.00pm
Jarell Quansah, Harvey Elliot [England U21] v Luxembourg H - 7.00pm - Euro U21 Qualifying
Luis Diaz [Colombia] v Romania N (Spain) - 7.30pm
Caoimhin Kelleher [Republic of Ireland] v Switzerland H - 7.45pm
Joe Gomez [England] v Belgium H - 7.45pm
Virgil van Dijk, Cody Gakpo [Netherlands] v Germany A - 7.45pm
Andy Robertson [Scotland] v Northern Ireland H - 7.45pm
Conor Bradley [Northern Ireland] v Scotland A - 7.45pm
Ibrahima Konate [France] v Chile H - 8.00pm

Wednesday 27th March
Alexis Mac Allister [Argentina] v Costa Rica N (USA) - 2.50am

great work Barney - thanks.

although looking at that list makes my stomach churn.
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Online King_doggerel

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Re: International Watch
« Reply #2658 on: Today at 10:20:43 pm »
Quote from: Barneylfc∗ on Yesterday at 12:51:21 pm

Andy Robertson [Scotland] v Northern Ireland H - 7.45pm
Conor Bradley [Northern Ireland] v Scotland A - 7.45pm


This is interesting... likely that they will be literally playing against each other on the flanks
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