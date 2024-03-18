Darwin withdrawn from Uruguay squad. I'm sure he'll be missed v Basque Country.
I'll organise these and add kick off times tomorrow when I'm bored at work.
Thursday 21st March
Wataru Endo [Japan] v North Korea H
Konstantinos Tsimikas [Greece] v Kazakhstan H
Friday 22nd March
Virgil van Dijk, Cody Gakpo [Netherlands] v Scotland A
Andy Robertson [Scotland] v Netherlands H
Conor Bradley [Northern Ireland] v Romania A
Dominik Szoboszlai [Hungary] v Turkey H
Luis Diaz [Colombia] v Spain N (England)
Jarell Quansah, Harvey Elliot [England U21] v Azerbaijan A
Saturday 23rd March
Alexis Mac Allister [Argentina] v El Salvador N (USA)
Caoimhin Kelleher [Republic of Ireland] v Belgium H
Ibrahima Konate [France] v Germany H
Joe Gomez [England] v Brazil H
Tuesday 26th March
Wataru Endo [Japan] v North Korea A
Caoimhin Kelleher [Republic of Ireland] v Switzerland H
Ibrahima Konate [France] v Chile H
Joe Gomez [England] v Belgium H
Virgil van Dijk, Cody Gakpo [Netherlands] v Germany A
Andy Robertson [Scotland] v Northern Ireland H
Conor Bradley [Northern Ireland] v Scotland A
Dominik Szoboszlai [Hungary] v Kosovo H
Luis Diaz [Colombia] v Romania N (Spain)
Jarell Quansah, Harvey Elliot [England U21] v Luxembourg H
Wednesday 27th March
Alexis Mac Allister [Argentina] v Costa Rica N (USA)