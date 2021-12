OK, here's the list of players going to AFCON, since I'm sure I'm not the only one who's lost. https://inews.co.uk/sport/football/africa-cup-of-nations-2021-premier-league-players-full-list-miss-fixtures-afcon-1268803 ArsenalThomas Partey (Ghana)Mohamed Elneny (Egypt)Pierre Emerick Aubameyang (Gabon)Nicolas Pepe (Ivory Coast)Aston VillaMahmoud Trezeguet (Egypt)Bertrand Traore (Burkina Faso)Marvelous Nakamba (Zimbabwe)BrentfordJulian Jeanvier (Guinea)Frank Onyeka (Nigeria)Tariqe Fosu-Henry (Ghana)BrightonYves Bissouma (Mali)BurnleyMaxwel Cornet (Ivory Coast)ChelseaEdouard Mendy (Senegal)Hakim Ziyech (Morocco)Crystal PalaceCheikhou Kouyate (Senegal)Jeffrey Schlupp (Ghana)Jordan Ayew (Ghana)Wilfried Zaha (Ivory Coast)EvertonJean-Philippe Gbamin (Ivory Coast)Alex Iwobi (Nigeria)LeicesterDaniel Amartey (Ghana)Nampalys Mendy (Senegal)Wilfred Ndidi (Nigeria)Kelechi Iheanacho (Nigeria)LiverpoolMo Salah (Egypt)Naby Keita (Guinea)Sadio Mane (Senegal)Manchester CityRiyad Mahrez (Algeria)Manchester UnitedEric Bailly (Ivory Coast)Amad Diallo (Ivory Coast)SouthamptonMoussa Djenepo (Mali)Mohammed Salisu (Ghana)WatfordPeter Etebo (Nigeria)William Troost-Ekong (Nigeria)Adam Masina (Morocco)Ismaila Sarr (Senegal)Emmanuel Dennis (Nigeria)West HamSaid Benrahma (Algeria)WolvesRomain Saiss (Morocco)Willy Boly (Ivory Coast)