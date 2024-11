Luke bounces back and closes in on Gerry, but time seems to be running out for everyone else.



Australian PGA Championship results



10p: -

6p: C Smith, Micheluzzi

3p: Day, Parry, Voke (x2)

1p: Lee, Southgate (x2)



18 Luke 17

08 Gerry Attrick

06 BoRed

05 mickitez

04 dudleyred

03 ollyfrom.tv

01 Buck Pete

00 Fiasco



Overall standings



171 Gerry Attrick

168 Luke 17

134 ollyfrom.tv

132 Fiasco

125 dudleyred

120 BoRed

117 Buck Pete

109 mickitez