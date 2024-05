Three tournaments this week.



European Open entry list



Tom McKibbin 19

Jordan Smith 21

Rasmus Hojgaard 21

Keita Nakajima 26

Richard Mansell 26

Alex Fitzpatrick 29

Laurie Canter 29

Bernd Wiesberger 29

Romain Langasque 29

Yannik Paul 29

Rasmus Neergaard Petersen 34

Jesper Svensson 34

Thriston Lawrence 34

Sam Bairstow 34

Ewen Ferguson 34

Adrian Otaegui 34

Connor Syme 41

Guido Migliozzi 41

Johannes Veerman 41

Frederic Lacroix 41

Zander Lombard 41

Niklas Norgaard 41

Paul Waring 41

Antoine Rozner 41

Yuto Katsuragawa 51

Haotong Li 51

Matthew Jordan 51

Pablo Larrazabal 51

Calum Hill 51

Nacho Elvira 51

Marcel Schneider 67

Julien Guerrier 67

Kiradech Aphibarnrat 67

Alejandro Del Rey 67

Danny Willett 67

Dan Bradbury 67

Daniel Hillier 81

Scott Jamieson 81

Matthias Schwab 81

Manuel Elvira 81

Callum Shinkwin 81

Masahiro Kawamura 101

Maximilian Kieffer 101

Daniel Brown 101

Sean Crocker 101

Jeff Winther 101

Shubhankar Sharma 101

Marcus Helligkilde 101

Marcus Armitage 101

Joel Girrbach 101

Jacques Kruyswijk 101

David Law 101

Brandon Stone 101

Andy Sullivan 101

Adrien Saddier 101

Jamie Donaldson 101

Andrew Wilson 101

Louis De Jager 101

Matthew Southgate 101

Marcel Siem 101

Fabrizio Zanotti 101

Jason Scrivener 101

Jeong Weon Ko 101

Darius Van Driel 101

Kristoffer Broberg 101

Ugo Coussaud 126

Eddie Pepperell 126

Daan Huizing 126

Grant Forrest 126

Edoardo Molinari 126

Mikko Korhonen 126

Jayden Schaper 126

Ross Fisher 126

Mike Lorenzo Vera 126

Angel Hidalgo 126

Marco Penge 126

Gavin Green 126

Robin Williams 126

David Micheluzzi 126

Francesco Laporta 151

Tom Vaillant 151

Simon Forsstrom 151

Matthew Baldwin 151

Darren Fichardt 151

Todd Clements 151

Nick Bachem 151

Ashun Wu 151

Ivan Cantero 151

Lukas Nemecz 151

David Ravetto 151

Andrew Johnston 151

Clement Sordet 151

Sebastian Garcia 151

Casey Jarvis 151

Freddy Schott 151

Santiago Tarrio 151

Adri Arnaus 201

Maximilian Rottluff 201

Renato Paratore 201

Joe Dean 201

Sam Jones 201

Rafa Cabrera Bello 201

Dylan Frittelli 201

Nicolai Von Dellingshausen 201

Andrea Pavan 201

Dale Whitnell 201

Filippo Celli 251

Nicolo Galletti 251

Hurly Long 251

James Nicholas 251

Kristian Krogh Johannessen 251

Jens Dantorp 251

Tom Lewis 251

Matthis Besard 301

Garrick Porteous 301

Oliver Wilson 301

Ricardo Gouveia 301

Veer Ahlawat 301

Lorenzo Scalise 301

Alfredo Garcia Heredia 301

Pedro Figueiredo 401

Haydn Barron 401

Nicolas Colsaerts 401

Pieter Moolman 401

Sebastian Friedrichsen 401

Ockie Strydom 401

Jannik De Bruyn 401

Rhys Enoch 401

Soren Kjeldsen 501

Benjamin Rusch 501

Jordan Gumberg 501

Will Enefer 501

Jack Davidson 501

Jaco Prinsloo 501

Chase Hanna 501

Marc Hammer 501

Lauri Ruuska 751

Filip Mruzek 751

Anton Albers 751

Espen Kofstad 751

Adam Blomme 751

Jordan Weber 751

Frank Kennedy 751

Tiger Christensen 751

Jonas Blixt 1001

Joshua Berry 1001

Yannick Schuetz 1001

Tim Tillmanns 1001

Gunner Wiebe 1001

Stuart Manley 1001

Carl Siemens 1001

Soren Broholt Lind 1501

Ronald Rugumayo 1501

Guxin Chen 1501

Om Prakash Chouhan 1501

Richard McEvoy 1501



deadline: Thursday, 30 May, 6:30 a.m. BST



RBC Canadian Open entry list



Rory McIlroy 4.5

Tommy Fleetwood 17

Shane Lowry 19

Corey Conners 21

Sahith Theegala 21

Sam Burns 23

Cameron Young 26

Alex Noren 26

Adam Scott 29

Maverick McNealy 34

Taylor Pendrith 41

Akshay Bhatia 41

Mackenzie Hughes 41

Adam Hadwin 41

Aaron Rai 41

Keith Mitchell 41

Erik van Rooyen 41

Tom Kim 41

Davis Thompson 51

Nick Taylor 51

Kevin Yu 67

Robert MacIntyre 67

Nicolai Hojgaard 67

Matt Wallace 67

Adam Svensson 67

Ben Griffin 67

Daniel Berger 67

Ryan Fox 67

Mark Hubbard 67

Thorbjorn Olesen 81

Seamus Power 81

Ryo Hisatsune 81

S H Kim 81

Eric Cole 81

Doug Ghim 81

Beau Hossler 81

Davis Riley 81

Ben Silverman 101

Luke List 101

Kevin Tway 101

K H Lee 101

Chesson Hadley 101

Bud Cauley 101

Matt Kuchar 101

Sam Stevens 101

Greyson Sigg 101

Jacob Bridgeman 126

Nate Lashley 126

C T Pan 126

J J Spaun 126

Patton Kizzire 126

Chan Kim 126

Matti Schmid 126

Mac Meissner 126

Andrew Novak 126

Victor Perez 126

Michael Kim 126

Nick Hardy 126

Justin Lower 126

Jhonattan Vegas 126

Joseph Bramlett 126

Gary Woodland 126

Charley Hoffman 126

Sam Ryder 126

Ben Martin 151

Jorge Campillo 151

Ryan Moore 151

Zach Johnson 151

Max Greyserman 151

Cameron Champ 151

Parker Coody 151

Vince Whaley 151

Dylan Wu 151

Troy Merritt 151

Chandler Phillips 151

Martin Laird 151

Brice Garnett 151

Justin Suh 151

Tyler Duncan 151

Garrick Higgo 201

Aaron Baddeley 201

Carl Yuan 201

Kevin Dougherty 201

David Skinns 201

Matt NeSmith 201

Robby Shelton 201

Joel Dahmen 201

Pierceson Coody 201

Patrick Fishburn 201

Sami Valimaki 201

Harry Hall 201

Stewart Cink 201

Carson Young 201

Austin Cook 201

Kelly Kraft 251

David Lipsky 251

Brandon Wu 251

Hayden Buckley 251

Nico Echavarria 251

Joe Highsmith 251

Lanto Griffin 251

Adrien Dumont De Chassart 251

Chez Reavie 251

Richard T Lee 251

Vincent Norrman 251

Alistair Docherty 251

Henrik Norlander 251

Chad Ramey 251

Callum Tarren 301

Ryan McCormick 301

Rafael Campos 301

Matthew Anderson 301

Hayden Springer 301

Stuart Macdonald 301

Rico Hoey 301

Trace Crowe 301

Kevin Streelman 301

Aaron Cockerill 301

Harrison Endycott 401

Tyson Alexander 401

Roger Sloan 401

Paul Barjon 401

Wilson Furr 401

Erik Barnes 401

Zac Blair 401

Wil Bateman 401

Ryan Palmer 401

Camilo Villegas 501

Brandt Snedeker 501

Myles Creighton 501

Etienne Papineau 501

Tom Whitney 501

Martin Trainer 501

Wesley Bryan 501

Kevin Chappell 501

Josh Teater 501

Sam Choi 501

Ryan Brehm 751

Kevin Kisner 751

Mike Weir 1001

Ashton McCulloch 1001

Jared du Toit 1001

Scott Gutschewski 1001

Michael Gligic 1001

Ben Taylor 1501

Raul Pereda 1501

Jake Lane 1501

Marc Olivier Plasse 1501

Kevin Stinson 1501

Justin Matthews 1501

Cam Kellett 1501

David Hearn 1501



deadline: Thursday, 30 May, 11:45 a.m. BST



US Women's Open entry list



Nelly Korda 4.5

Rose Zhang 19

Atthaya Thitikul 21

Jin Young Ko 23

Minjee Lee 26

Ayaka Furue 26

Nasa Hataoka 29

Brooke Henderson 29

Hannah Green 29

Sei Young Kim 29

Hyo Joo Kim 29

Ruoning Yin 34

Charley Hull 34

Hae Ran Ryu 34

Xiyu Lin 34

Megan Khang 41

Gabriela Ruffels 41

Patty Tavatanakit 41

Miyu Yamashita 41

Lydia Ko 41

Rio Takeda 51

Ally Ewing 51

Madelene Sagstrom 51

Leona Maguire 51

Jennifer Kupcho 51

Jiyai Shin 51

Carlota Ciganda 51

Yuka Saso 51

Celine Boutier 51

Jin Hee Im 51

Linn Grant 51

Ariya Jutanugarn 67

Ingrid Lindblad 67

Hye Jin Choi 67

Maja Stark 67

Alison Lee 67

Allisen Corpuz 81

Angel Yin 81

Jenny Shin 81

Hyun Kyung Park 81

Lexi Thompson 81

Mao Saigo 81

Anna Nordqvist 101

Lauren Coughlin 101

Alexandra Forsterling 101

Chisato Iwai 101

Esther Henseleit 101

Narin An 101

Andrea Lee 101

Amy Yang 101

Sakura Koiwai 101

Chanettee Wannasaen 101

Lottie Woad 101

In Gee Chun 126

Georgia Hall 126

Akie Iwai 126

Ai Suzuki 151

Yui Kawamoto 151

Stephanie Kyriacou 151

A Lim Kim 151

Mi Hyang Lee 151

Gaby Lopez 151

Yuna Nishimura 151

Moriya Jutanugarn 151

Ashleigh Buhai 151

So Mi Lee 151

Emily Kristine Pedersen 151

Yealimi Noh 151

Cheyenne Knight 201

Aditi Ashok 201

Sarah Schmelzel 201

Nanna Koerstz Madsen 201

Lucy Li 201

Albane Valenzuela 201

Ruixin Liu 201

Jeongeun Lee6 201

Danielle Kang 251

Su Ji Kim 251

Gemma Dryburgh 251

Jodi Ewart Shadoff 251

Stephanie Meadow 251

Mariajo Uribe 301

Min Byeol Kim 301

Kaitlyn Papp Budde 301

Saiki Fujita 301

Caroline Masson 301

Yan Liu 301

Amiyu Ozeki 301

Catherine Park 301

Yuri Yoshida 301

Wichanee Meechai 301

Mone Inami 301

Megha Ganne 401

Megan Schofill 401

Lauren Stephenson 401

Ryann OToole 401

Hinako Shibuno 401

Wei Ling Hsu 401

Hsin Yu Lu 501

Latanna Stone 501

Adela Cernousek 501

Kristen Gillman 501

Casandra Alexander 501

Madison Young 501

Alexa Pano 501

Bailey Tardy 501

Kokona Sakurai 501

Elizabeth Szokol 501

Sarah Kemp 501

Pei Ying Tsai 501

Kiara Romero 501

Pauline Roussin 501

Sophia Popov 501

Pimpisa Sisutham 501

Maisie Filler 501

Caroline Inglis 751

Ayako Kimura 751

Amelie Zalsman 751

Agathe Laisne 751

Mariel Galdiano 751

Aine Donegan 751

Pia Babnik 751

Ssu Chia Cheng 751

Huai Chien Hsu 751

Katie Li 751

Marissa Steen 1001

Isabella Fierro 1001

Elina Sinz 1001

Amelia Lewis 1001

Sofia Garcia 1001

Brittany Lang 1001

Soo Bin Joo 1001

Asterisk Talley 1001

Arpichaya Yubol 1001

Yuka Nii 1001

Jiwon Jeon 1001

Isi Gabsa 1001

Samantha Brown 1001

Sora Kamiya 1001

Maude Aimee Leblanc 1001

Harriet Lynch 1001

Celine Borge 1001

Kim Kaufman 1001

Alana Uriell 1001

Chiara Horder 1001

Sabrina Iqbal 1001

Sydnee Michaels 1001

Savannah Vilaubi 1001

Kimberly Dinh 1501

Junia Gabasa 2001

Jean Reynolds 2001

Keeley Marx 2001

Rachel Rohanna 2001

Amelia Garvey 2001

Caroline Smith 2001

Alexa Melton 2501



deadline: Thursday, 30 May, 11:45 a.m. BST