Happy New Year everyone!Since the Sentry has more than 50 entrants this year, looks like the new season starts this week already. Hope everyone is up for it, since we're running out of players.Scottie Scheffler 6.5Viktor Hovland 10Max Homa 13Collin Morikawa 13Ludvig Aberg 15Xander Schauffele 15Patrick Cantlay 15Jordan Spieth 21Tom Kim 26Matt Fitzpatrick 29Tommy Fleetwood 29Tyrrell Hatton 29Tony Finau 29Sungjae Im 31Rickie Fowler 34Cameron Young 36Sam Burns 36Russell Henley 41Jason Day 46Wyndham Clark 46Cam Davis 51Brian Harman 51Hideki Matsuyama 51Eric Cole 56Sepp Straka 61Corey Conners 67Sahith Theegala 67Keegan Bradley 67Justin Rose 71Denny McCarthy 71J.T. Poston 81Lucas Glover 101Si Woo Kim 101Luke List 101Harris English 101Vincent Norrman 101Brendan Todd 111Adam Svensson 111Akshay Bhatia 111Matt Wallace 126Kurt Kitayama 126Byeong Hun An 126Emiliano Grillo 126Chris Kirk 151Patrick Rodgers 151Tom Hoge 151Adam Hadwin 151Andrew Putnam 151Mackenzie Hughes 176Adam Schenk 176Taylor Moore 176Erik van Rooyen 176Nick Taylor 176Nick Hardy 201Seamus Power 201Lee Hodges 226Davis Riley 226Camilo Villegas 251Nico Echavarria 351