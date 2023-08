« Reply #6921 on: Today at 05:53:52 pm »

Just one tournament this week.



Czech Masters entry list



Shane Lowry 11

Ludvig Aberg 12

Adrian Meronk 15

Nicolai Højgaard 17

Adrien Dumont De Chassart 21

Alexander Bjork 23

Rasmus Højgaard 23

Robert MacIntyre 23

Padraig Harrington 29

Antoine Rozner 34

Victor Perez 34

Thorbjørn Olesen 34

Maximilian Kieffer 36

Yannik Paul 36

Adrian Otaegui 41

Niklas Nørgaard 41

Wilco Nienaber 41

Gavin Green 46

Grant Forrest 46

Matthew Jordan 51

Daniel Brown 51

Eddie Pepperell 51

Matt Wallace 51

Nathan Kimsey 56

Alex Fitzpatrick 56

Thriston Lawrence 56

Marcel Schneider 56

Marcel Siem 61

Jorge Campillo 61

Sean Crocker 61

Hennie du Plessis 61

Rikuya Hoshino 61

Ryo Hisatsune 61

David Law 61

Pablo Larrazabal 61

Julien Guerrier 67

Matti Schmid 71

Jayden Trey Schaper 71

Sebastian Soderberg 76

Tapio Pulkkanen 76

Luke Donald 81

Adrien Saddier 81

Sami Valimaki 81

Scott Jamieson 81

Julien Brun 81

Paul Waring 81

Alejandro Del Rey 81

Kalle Samooja 81

Francesco Molinari 91

Andy Sullivan 91

Louis de Jager 91

Dan Bradbury 91

Mike Lorenzo Vera 91

Kiradech Aphibarnrat 101

Ross Fisher 101

Jeff Winther 101

David Ravetto 111

Fabrizio Zanotti 111

Adri Arnaus 111

Edoardo Molinari 111

Zander Lombard 111

Callum Shinkwin 111

Matthew Baldwin 111

John Axelsen 111

Justin Walters 111

Joakim Lagergren 126

Jason Scrivener 126

JC Ritchie 126

Ashun Wu 126

Daniel Van Tonder 126

Renato Paratore 126

Daan Huizing 126

Clement Sordet 126

Nick Bachem 126

Rafa Cabrera Bello 126

Jordan Gumberg 151

Alexander Levy 151

Angel Hidalgo 151

Hurly Long 151

Dale Whitnell 151

Oliver Bekker 176

Mikael Lindberg 176

Jens Dantorp 176

Jeunghun Wang 176

John Catlin 176

Freddy Schott 176

Kazuki Higa 176

Lee Slattery 176

Rory Sabbatini 201

Kristian Krogh Johannessen 201

Niklas Lemke 201

Jeong weon Ko 201

Andrew Wilson 201

Robin Sciot Siegrist 201

Oliver Wilson 201

Maximilian Schmitt 201

Victor Dubuisson 201

James Morrison 226

Lukas Nemecz 226

John Parry 226

Bryce Easton 226

Nacho Elvira 226

Nicolai von Dellingshausen 251

Søren Kjeldsen 251

Chase Hanna 276

Santiago Tarrio 276

Ricardo Santos 276

Jazz Janewattananond 301

Thomas Aiken 301

Todd Clements 301

Wil Besseling 301

Martin Simonsen 351

Deon Germishuys 351

Haotong Li 351

Alfredo Garcia Heredia 351

Marc Warren 401

Aguri Iwasaki 401

Alexander Knappe 401

Ockie Strydom 401

Sebastian Garcia 401

Rene Bergendi 501

Joshua Berry 501

Joshua Lee 501

Jiri Zuska 501

Nicolas Colsaerts 601

Garrick Porteous 601

Filip Mruzek 601

Pedro Figueiredo 751

Christoffer Bring 751

Matej Babic 751

Gudmundur Kristjansson 751

Oliver Hundebøll 751

Gunner Wiebe 751

David Horsey 751

Gary Stal 751

Louis Klein 1001

Manu Gandas 1001

David Tomi 1001

Stephen Gallacher 1001

Yannick Schuetz 1501

Yeongsu Kim 1501

Mateusz Gradecki 1501

Blake Windred 2501

Joel Stalter 2501

Jan Cafourek 2501

Liam Robinson 2501

Tristen Strydom 2501

John Murphy 2501

Jakub Hejlek 2501

Ma Chengyao 5001

Simon Zach 5001

Ales Korinek 5001

Michael Feuerstein 5001

Sebastian Vida 5001

Tobias Eden 5001

David Howell 5001



deadline: Thursday, 24 August, 5:00 a.m. BST