CONFIRMED: FC Barcelona lineup

FC Barcelona's starting XI: (13). Iñaki Peña (P); (32). Héctor Fort, (2). Pau Cubarsí, (5). Íñigo Martínez, (3). Alejandro Balde; (17). Marc Casadó, (20). Dani Olmo, (8}. Pedri González; (19). Lamine Yamal, (11). Raphinha, (9). Robert Lewandowski.

FC Barcelona bench: (25). Szczesny (P), (6). Gavi, (10). Ansu Fati, (14). Pablo Torre, (16). Fermín López, (18). Pau Víctor, (21), Frenkie de Jong, (23) Koundé, (26) Ander Astralaga, (35). Gerard Martín, (36). S.Domínguez.

FC Barcelona injured players: (1). Ter Stegen, (4). Ronald Araujo, (7). Ferran Torres, (15). Christensen, (21). Marc Bernal, (1), (24). Eric García. FC Barcelona players suspended: none.

Barça arrive with the extra motivation of having recovered key players such as Gavi, Frenkie de Jong, Fermín López and Dani Olmo, but with the already confirmed absence of Eric García, who will be out of action for another three weeks. Also out due to injury are Ferran Torres, Ronald Araujo, Christensen, Ter Stegen and Marc Bernal.



CONFIRMED: RCD Espanyol lineup

Espanyol's starting XI: (1) Joan García; (23) Omar, (4) Kumbulla, (6) Cabrera, (14) Brian Oliván, (22) Romero; (20) Král, (18) Watered; (17) Jofre, (9) Veliz, (7) Puado.

Espanyol bench: (13) Pacheco (P), (3) S. Gómez, (12) Tejero, (37) Ünüvar, (11) Pere Mile, (24) Cardona, (16) Cheddira, (19) Salvi, (31) Rock and (35) Bauza.

Espanyol's injured players: Pol Lozano, Gragera, Calero and Edu Expósito. Espanyol's suspended players: none.

Espanyol arrive with Pol Lozano, Gragera, Calero and Edu Expósito out. In addition, the periquito team arrives with two players under suspension, Omar and Kumbulla.