.

Season Review

Club History

1976/77

.

1978/79

Liverpool seasons

club history

.

Season Review

Liverpool Audio / Video Thread

1987/88

1985/86

1983/84

1982/83

1981/82

1979/80

1978/79

1976/77

1975/76

1972/73

1965/66

1963/64

1980/81

1988/89

1990/91

2004/05

Paisley

Fagan

Houllier

Rafa

Klopp

All Liverpool European Cup Final victories

2019 Champions League Final vs Spurs, in Madrid

2005 Champions League Final vs AC Milan, in Istanbul

2001 - 5 trophies in a year

The 25th of May: Happy Istanbul Day

All UEFA Cup Final victories

All UEFA Super Cup Final victories

All FIFA Club World Cup Finals

All FA Cup Final victories

All League Cup Final victories

All Charity Shield victories

Everton

Manchester Utd

the old Kop / last days of the old standing Kop

You'll Never Walk Alone

songs