(and Coote, Tierney & PGMOL) :: Sunday 31st March - a 2pm kick offKelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Darwin Núñez, Luis Díaz.Adrian, Konate, Tsimikas, McConnell, Clark, Gravenberch, Elliott, Gakpo, Danns..Verbruggen; Lamptey, Van Hecke, Veltman, Dunk, Estupiñán; Moder, Gross, Baleba, Adingra; Welbeck.Ferguson, Fati, Steele, Igor Julio, Chouchane, Webster, Lallana, Buonanotte, Barco.Referee: David Coote. Assistants: Tim Wood, Mark Scholes. Fourth Official: Craig Pawson. VAR: Paul Tierney. Assistant VAR: Dan Cook..'Matchday Live: Liverpool vs Brighton' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=IShniOOWHR0 LFC Live Blog / Match Report: https://matchcentre.liverpoolfc.com LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5964 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355740.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355758.0 Welbeck goal on 2' - https://dubz.link/v/b4g709 Estupinan challenge on Darwin Nunez in the area on 5' - https://v.redd.it/fh1cbwyb6orc1 Mac Allister booking on 14' (ref initially played on... then seconds later gave a foul and a yellow card) - https://twitter.com/svmandal7/status/1774427669289140714 on 27' - https://dubz.link/v/10mrqa Some of our approach play and Salah's chances in the 1st half - https://twitter.com/SkySportsPL/status/1774436731900633202 Salah contact from Dunk in penalty area on 54' (no penalty) - https://twitter.com/Home_sports_upd/status/1774441812125507968 on 65' - https://dubz.link/v/m5tc4w Diaz disallowed goal on 72' (VAR; offside) - https://twitter.com/FootColic/status/1774444653284094204 Klopp post-match fist bumps: https://twitter.com/TheAnfieldWrap/status/1774453211685949871 ' - https://twitter.com/LFC/status/1774454305132622011 [Opta] 7 - Liverpool have won seven Premier League games in which they were behind this season, now their outright most ever in a single campaign in the competition. Magnificent. - https://twitter.com/optajoe/status/1774452094545666086 Mac Allister post match interview : https://twitter.com/SkySportsPL/status/1774453474127741015 Klopp post match interview : https://twitter.com/SkySportsPL/status/1774462239984013524 Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=Q20KeRIEKBk ' : official highlights from LFC:- www.youtube.com/watch?v=ee1_qai1VOE - 2 minute video www.youtube.com/watch?v=BzB4_BlYf5Q - 13 minute video' : 3 minute official highlights from Sky:-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/AW3VY7DccqM - BBC1 10.20pm on Sunday night :Sunday 31st March MOTD : https://old.reddit.com/r/footballhighlights/comments/1bsmsri/bbc_match_of_the_day_2_31mar2024 : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv :-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/639JEbGbCT4 Liverpoolinformation : www.liverpoolfc.com/fixtures/mens/2023 Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (Friendlies, U23 PL2 matches, U18 Academy, EFL Trophy etc)A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576 - as of end of Match Day 29 / Sunday 31st March (after the '115+ Cheats 0 - 0 Arsenal' game)...