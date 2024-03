.

: Saturday 2nd March - a 3pm kick offSels; Williams, Omobamidele, Murillo, Toffolo; Dominguez, Yates; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Origi.Sangaré, Danilo, Gardner, Turner, Niakhaté, Duarte Ribeiro, Awoniyi, Felipe, Kouyaté.Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gomez, Clark; Elliott, Gakpo, Diaz.Adrian, Quansah, Tsimikas, Endo, Szoboszlai, McConnell, Koumas, Danns, Nunez.Referee: Paul Tierney. Assistants: Richard West, Scott Ledger. Fourth official: Graham Scott. VAR: Stuart Attwell. Assistant VAR: Constantine Hatzidakis.'Matchday Live: Nottingham Forest vs Liverpool' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=CJwhtPoiqsQ LFC Live Blog / Match Report: https://matchcentre.liverpoolfc.com LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5961 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355624.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355628.0 Kelleher 1-on-1 save on 23' - https://twitter.com/ViktorFagerLFC/status/1763949207142953265 Danilo wrestles Danns to the floor in the penalty area on 85' (+ no attempt to play or even look at the ball) - https://ok.ru/video/7245368265447?fromTime=2343 Yates kicks Konate in the head (no foul acc to Tierney) - https://v.redd.it/cgarix9115mc1 - or a slow-motion gif: https://imgur.com/a/SfUMFhY on 90+9' - https://dubz.link/v/p3tvwb 'Forest fans reacting to Darwin's dagger' - https://v.redd.it/qu6gega3q3mc1 'Virgil Van Dijk takes a fan's phone to record the celebration of the last minute winner against Nottingham Forrest' - https://v.redd.it/4hfqv18j52mc1 'Just a shit Andy Carroll!': https://twitter.com/TheRedmenTV/status/1763977765135450382 Mac Allister post match interview : www.youtube.com/watch?v=eNG7IB_-5-Q van Dijk post match interview : www.youtube.com/watch?v=Y1aDeeTPVdY Klopp post match interview : www.youtube.com/watch?v=n4JzN9XOI9I Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=xZTlJqLQEME ' : 2 minute official highlights from LFC:-' : 3 minute official highlights from Sky:-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/IB1zj_Gq8to - BBC1 10.30pm on Saturday night :Saturday 2nd March MOTD : https://old.reddit.com/r/footballhighlights/comments/1b52qtk/bbc_match_of_the_day_02mar2024 : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv :-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/GsLjeBKoJjg '[OptaJoe] 43 - In all competitions, substitutes have contributed to 43 goals for Liverpool this season (21 goals, 22 assists), the most of any side in Europe's big-five leagues. Mentality.' - https://twitter.com/OptaJoe/status/1763977040074613027 '18 - Liverpool have scored a 90th minute winner in 18 Premier League games under Jürgen Klopp, more than any other team since the German took over. Monsters.' - https://twitter.com/OptaJoe/status/1763981016832618649 Liverpoolinformation (from LFC.com) : www.liverpoolfc.com/fixtures/mens/2023 Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (Friendlies, U23 PL2 matches, U18 Academy, EFL Trophy etc)A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576