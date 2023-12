.

: Wednesday 20th December - an 8pm kick offKelleher; Gomez, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Endo, Szoboszlai, Jones; Elliott, Gakpo, Núñez.Adrian, Alexander-Arnold, Konate, Clark, Gordon, McConnell, Bradley, Diaz, Salah.Areola; Coufal, Mavropanos, Ogbonna, Johnson; Álvarez, Souček, Fornals; Kudus, Benrahma, Bowen.Fabianski, Cresswell, Zouma, Ward-Prowse, Paqueta, Ings, Kehrer, Emerson, Mubama.Referee: Tim Robinson. Assistant Referees: Edward Smart and Nick Greenhalgh. Fourth Official: Anthony Taylor. There is no VAR for this match.'Matchday Live: Liverpool vs West Ham' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=AcC4oHSfO1o LFC Live Blog / Match Report: https://matchcentre.liverpoolfc.com LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5981 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355271.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355277.0 The draw for the Semi-Finals takes place after the conclusion of our match: www.efl.com/news/2023/december/19/carabao-cup--semi-final-draw (live on Sky Sports)on 28' - https://dubz.co/v/4gf0zn Nunez shot well saved on 48' - https://twitter.com/SkyFootball/status/1737580819948974561 on 56' - https://dubz.co/v/d5y40m on 71' - https://dubz.co/v/5b9bh7 & ? & https://twitter.com/SkyFootball/status/1737586390148239690 Bowen goal on 77' - https://dubz.co/v/kpnyp7 Nunez hits the post, Salah wide with the rebound on 80' - ?on 82' - https://dubz.co/v/m0m1sr on 85' - https://dubz.co/v/qf8ffh Full-Time Scenes: https://twitter.com/LFC/status/1737599288123723901 Gakpo & Jones post match : www.youtube.com/watch?v=VBFEmxlvmHk Klopp post match interview : www.youtube.com/watch?v=0kgPGQay1jo Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=JyxW-IgaiaQ ' : 12 minute official highlights from the EFL:-^ or click here to watch - www.youtube.com/watch?v=QWONTWEo3cU ' : 2 minute official highlights from LFC:-' : 3 minute official highlights from Sky:-^ or click here to watch - www.youtube.com/watch?v=1dWGPdtt1l0 50 minute highlights on ITV1 at 12.05am on Thursday: https://old.reddit.com/r/footballhighlights/comments/18nadrw/itv_efl_carabao_cup_highlights_20dec2023 : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv :-Liverpoolinformation (from LFC.com) : www.liverpoolfc.com/fixtures/mens/2023 Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (Friendlies, U23 PL2 matches, U18 Academy, EFL Trophy etc)RIP Biscan (the dog; 07.08.09 - 19.12.24 - and also the very best girl) : https://i.imgur.com/YdTiA32.jpg A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576