: Sunday 5th November - a 4.30pm kick offKaminski; Kaboré, Osho, Lockyer, Mengi, Doughty; Nakamba, Barkley, Townsend; Morris, Ogbene.Krul, Giles, Brown, Adebayo, Clark, Chong, Mpanzu, Luker, Nelson.Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Gomez; Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Núñez, Jota.Kelleher, Matip, Quansah, Tsimikas, Endo, Elliott, Doak, Gakpo, Diaz.'Matchday Live: Luton vs Liverpool' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=FsO9rhNIstU LFC Live Blog / Match Report: https://matchcentre.liverpoolfc.com LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5945 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355078.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355089.0 'Jurgen Klopp on Luis Diaz's return to the Liverpool squad' - https://twitter.com/SkySportsPL/status/1721194594103095541 (1 minute video)Nunez hits the bar on 13' - https://twitter.com/itsurboyhass/status/1721216029454377456 Barkley blasts over from 25 yards on 41' - https://twitter.com/SkySportsPL/status/1721215318196900024 Ogbene run and Alisson save on 64' - https://twitter.com/SkySportsPL/status/1721225283301167364 Salah and Nunez misses on 70' - https://dubz.link/c/8e1801 Van Dijk wrestled and fouled in opposition area on 74' (ref & VAR say no) - https://twitter.com/SkySportsPL/status/1721228133108441517 Chong goal on 80' - https://dubz.link/c/da880b on 90+5' - https://dubz.link/c/788c09 Full-Time Scenes: www.youtube.com/watch?v=m4ZElMyZkBo ^ “Libertad para papá” - “Freedom for my father”'Clearly heard on the TV coverage the disgusting Hillsborough-related taunt of Liverpool by Luton fans; a disgrace that shames football itself. Good to hear @Carra23 taking a moment on commentary to call it out. #LUTLIV' - https://twitter.com/david_conn/status/1721224677958304197 '‘Always the victims, it’s never your fault’ - Luton Town fans and their tragedy chanting really haven’t been missed in the Premier League #LUTLIV' - https://twitter.com/chrismackop/status/1721223131908473164 Alisson post match interview : www.youtube.com/watch?v=ldKTOPFSiZ4 Klopp post match : www.youtube.com/watch?v=c7YloerNwj0 Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=c35sFL5PBjk 'Man goes on the pitch with Palestine flag in middle of Luton - Liverpool' - https://twitter.com/AHAT_4567/status/1721258291165106316 'A huge respect to these @LFC kopites for standing up for Palestine today at Luton away. 🇵🇸🇵🇸🇵🇸👏👏👏 #kopites #Palestine #football #Freedom #YNWA #LFC':- https://twitter.com/sullylfc5/status/1721283409513755135 (37 second video clip)& 1st half - https://fviplions.com/f/ev0m95zws2x9 2nd half - https://fviplions.com/f/cnwmioawjiko & 20 minute highlights - https://ds2play.com/d/n012aefwo6o5 ' : official highlights from LFC:- www.youtube.com/watch?v=sm2wXA1aTQ4 - 2 minute video www.youtube.com/watch?v=bZ0zGumyjE8 - 10 minute video' : 3 minute official highlights from Sky ( www.youtube.com/watch?v=BLWlKdVJhmo):- - BBC1 10.20pm on Sunday night :Sunday 5th November MOTD : https://old.reddit.com/r/footballhighlights/comments/17op113/bbc_match_of_the_day_2_05nov2023 : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv :-Liverpoolinformation (from LFC.com) : www.liverpoolfc.com/fixtures/mens/2023 Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (Friendlies, U23 PL2 matches, U18 Academy, EFL Trophy etc)A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576