Liverpool 3 - 2 Nottingham Forest

Liverpool vs Forest

Liverpool vs Forest

Inside Anfield

Saturday 22nd April, 2023 - a 3pm kick off.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Jones; Salah, Jota, Gakpo.
Subs: Kelleher, Matip, Gomez, Tsimikas, Thiago, Milner, Elliott, Diaz, Nunez.

Nottingham Forest: Navas; Felipe, McKenna, Niakhate; Williams, Danilo, Mangala, Freuler, Lodi; Gibbs-White; Awoniyi.
Subs: Hennessey, Worrall, Toffolo, Hammond, Lingard, Ayew, Surridge, Johnson, Dennis.

Referee: Michael Oliver. Assistants: Stuart Burt, Dan Cook. 4th official: Anthony Taylor. VAR: Paul Tierney. Official elbower of player faces: Constantine Hatzidakis

Salah goal on 47'
N. Williams goal on 51'
Jota goal on 55'
Gibbs-White goal on 68'
Salah goal on 70'
Forest's Johnson hits the crossbar on 78'