Liverpool 2 - 2 Wolves

Goals & Match Action...

Liverpool vs Wolves

Liverpool vs Wolves

Inside Anfield

Saturday 7th January, 2023 - an 8pm kick off.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Konate, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Gakpo, Salah, Nunez.
Subs: Kelleher, Gomez, Phillips, Tsimikas, Keita, Oxlade-Chamberlain, Carvalho, Elliott, Doak.

Wolves: Sarkic, Lembikisa, Collins, Toti, Jonny, A. Traore, Neves, Hodge, Ait-Nouri, Jimenez, Guedes.
Subs: Sa, Hwang, Cunha, Mosquera, Semedo, Kilman, Ronan, Nunes, Bueno.

Referee: Andrew Madley. Assistants: Harry Lennard & Nick Hopton. Fourth official: David Coote. VAR: Mike Dean.

LFC Live Blog / Match Report: www.liverpoolfc.com/news/liverpool-play-out-fa-cup-draw-wolves
LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5931

Guedes goal for Wolves on 26 mins
Salah goal for Liverpool on 45 mins
Nunez goal for Liverpool on 52 mins
Alisson 1-on-1 save from Ait Nouri on 56 mins
Hwang goal for Wolves on 67 mins
Toti disallowed goal on 81 mins (VAR; offside)

'ITV claim that VAR had to go with the on-field decision of offside for Wolves disallowed goal, because none of the cameras at Anfield could determine whether Matheus Nunes was in an offside position. If that's the case, that's absolutely ridiculous.'

Klopp post match interview: www.youtube.com/watch?v=BxLMAQnCWZM
Klopp post match conference: www.youtube.com/watch?v=yOZnZUXLqjI