.

Manchester City 2 - 3 Liverpool

Manchester City vs Liverpool

Manchester City vs Liverpool

Manchester City vs Liverpool

Inside Wembley

Fan Content...

60+ Stream Sites

mini-index

- at Wembley : Saturday 16th April, 2022 - a 3.30pm kick off.Steffen; Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko; Fernandinho, Grealish, Bernardo; Jesus, Sterling, Foden.Ederson, Dias, Laporte, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Delap, Lavia.Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Keita, Diaz, Mane, Salah.Kelleher, Gomez, Matip, Tsimikas, Milner, Henderson, Jones, Jota, Firmino.'Matchday Live: Manchester City vs Liverpool' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=doVpCtDHSEA LFC Live Blog / Match Report: www.liverpoolfc.com/news/liverpool-reach-fa-cup-final-3-2-win-over-man-city-wembley LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5877 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=352138.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=352152.0 'City cover seats to hide failure to sell tickets' - www.empireofthekop.com/2022/04/16/photo-man-citys-embarrassing-reported-effort-to-hide-failure-to-sell-ticket-allocation-spotted-at-wembley 'Manchester City apologise after fan chants mar minute’s silence for Hillsborough' (Referee Michael Oliver cut short intended commemoration):-^ Lineker on the BBC announcing why the minute's silence was cut short (by City fans' chanting) - https://twitter.com/mulvoman/status/1515351768179396611 on 9' - https://streamgg.com/v/tkwc1dhz Fan view of Konate goal at Wembley - https://v.redd.it/dafacr07axt81 on 17' - https://streamgg.com/v/1q03nd69 on 45' - https://streamgg.com/v/09299zph Grealish goal on 47' - https://streamgg.com/v/7hakcn49 Fernandinho finally gets a yellow card on 57' (on Mane) - https://streamgg.com/v/2rtb7t9k Alisson save from Jesus 1-on-1 on 71' - https://twitter.com/BBCSport/status/1515359794202349572 Thiago pass to Salah on 82' - https://twitter.com/viktorfagerlfc/status/1515371386671353860 B. Silva goal on 90+1' - https://streamgg.com/v/mg3k0bt6 Thiago Alcântara vs Manchester City - https://v.redd.it/wnvgp5erxxt81 Klopp song being sung at Wembley at half-time - https://twitter.com/LFC/status/1515369393236189191 Klopp post match fist bumps - https://twitter.com/BBCSport/status/1515367256569614347 Mane post match interview : www.youtube.com/watch?v=xwJHtn0FeJ4 van Dijk post match interviews : www.youtube.com/watch?v=-KBIT5MrCuU Thiago post match interview : https://v.redd.it/ubu760z97yt81 Alisson post match interview : www.youtube.com/watch?v=-5ptmPGmFRs Klopp post match interview : www.youtube.com/watch?v=WXHTr3DzhEM Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=NkwNcDHge9Y 'Pep Guardiola criticises Man City fans who disrupted Hillsborough silence' in post match press conference : www.youtube.com/watch?v=MKMrOBaSD_c & the full match replay up on BBC iPlayer - www.bbc.co.uk/iplayer/episode/m0016l8w/the-fa-cup-202122-semifinal-manchester-city-v-liverpool ' : 2 minute official highlights from LFC:-' : 2 minute 'key moments' highlights from the Emirates FA Cup youtube channel:-^ or click here to watch - https://twitter.com/EmiratesFACup/status/1515376188193091585 ' : 5 minute official highlights from the BBC:-- BBC1 10.20pm on Saturday night :Saturday 16th April MOTD : https://old.reddit.com/r/footballhighlights/comments/u58ru4/bbc_match_of_the_day_16apr2022 : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv :-' - from The RedMen TV:-' - from The RedMen TV:-' - from The Anfield Wrap:-' - from The Anfield Wrap:-' - from Maych TV:-' - from StuntPegg:-Liverpoolinformation (from LFC.com) : www.liverpoolfc.com/match/2021-22/men/fixtures-and-results Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (in the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (friendlies, U23 PL2 matches, U18 academy, EFL Trophy, & LFC Women etc)A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576