Some useful links to various 2020/21 threads and info...

Season 2020/21 Match Highlights & Game Info:-

LFC.com's '' info: www.liverpoolfc.com/match/2020-21/first-team/fixtures-and-results LFCHistory.net '' pages for theLFCStats.co.ukpage: http://lfcstats.co.uk/20202021premierleagueresults.html 11vs11.compage: www.11v11.com/teams/liverpool/tab/matches/season/2021 Wikipedia page for Liverpool's 2020/21 Season: https://en.wikipedia.org/wiki/2020%E2%80%9321_Liverpool_F.C._season Liverpool FC Wiki for the 2020/21 Season: https://liverpoolfc.fandom.com/wiki/2020-21_season Liverpool Player Appearances for the 2020/21 Season: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Appearances/130 ' type videos: tba - at end of season': tba - at end of seasonLFC YouTube channel's '' Playlist: www.youtube.com/watch?v=wMuD6EzlFqE&list=PLR8DItC4f5xuvhjc0kSYsFgqAAkdKUUGL LFC YouTube channel's '' Playlist: www.youtube.com/watch?v=TwM6YwMvaAQ&list=PLR8DItC4f5xubYfWTsjlkvWaKzPIdyZxN All BBC '' videos for LFC's 2020-21 season[/b]': tba (at end of season... hopefully)Every Liverpool game in full for 2020/21: tba (at end of season... hopefully)RAWK's '' thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.0 RAWK's '' thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345813.0 RAWK's '' thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345847.0 RAWK's '' thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=329349.0 RAWK's '' / 'The PL run-in' thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346098.0 RAWK's '': www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345734.0 RAWK's '' thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343673.2960 RAWK's '' thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346951.0 RAWK's '' thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=330327.msg17434889#msg17434889 RAWK's '' thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=334841.0 RAWK's '': www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346315.0 RAWK's '' thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345980.0 RAWK's '' thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=329943.msg17332499#msg17332499 RAWK's '' thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343958 This thread's 2020/21content starts onThere is afor previous seasons, domestic & European cup wins, season reviews, Istanbul '05, Barca & Spurs '19, League Title 19, + more... at the end of this post.: pre-season friendly : Saturday 22nd AugustLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/406319-match-report-stuttgart-pre-season-austria LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/FriendlyGame/9427 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345845.0 (for both Stuttgart & Salberg friendly matches)Full match: http://www.mediafire.com/file/63ne7xl00ztev5u/Full+match+LFC+v+Stuttgart.ts/file (all credit to Tono on another site): pre-season friendly : Tuesday 25th AugustLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/406623-liverpool-salzburg-friendly-match-report LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/FriendlyGame/9428 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345845.0 (for both Stuttgart & Salberg friendly matches)Full Match: http://www.mediafire.com/file/wwzqj576k0nnt9i/Salzburg+2-2+Liverpool+Full+Match.ts/file (all credit to Tono on another site)(Arsenal win 5-4 on pens) : 2020 Community Shield : Saturday 29th AugustLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/407082-community-shield-arsenal-liverpool-match-report LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5766 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345885.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/k69zqspdxee648z/Liverpool+1-1+Arsenal+(4-5+pens)+Full+Match.ts/file (all credit to Tono on another site): pre-season friendly : Saturday 5th SeptemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/407522-match-report-liverpool-blackpool-friendly LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/FriendlyGame/9429 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345972.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/fdvn4t57xxtqsep/Full+match+LFC+v+Blackpool.ts/file (all credit to Tono on another site): League Game No. 1 : Saturday 12th SeptemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/match/2020-21/first-team/liverpool-v-leeds-united-premier-league LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5767 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346015.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/qovsi99iltj44j5/Liverpool+v+Leeds+Utd+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): League Game No. 2 : Sunday 20th SeptemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/match/2020-21/first-team/chelsea-v-liverpool-premier-league LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5768 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346053.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/pdwdyvj6co4knee/Full+Match+Chelsea+v+Liverpool.ts/file (all credit to Tono on another site): Carabao League Cup - 3rd Round : Thursday 24th SeptemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/match/2020-21/first-team/lincoln-city-v-liverpool-carabao-cup LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5805 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346077.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/02yixfmergxid3s/Lincoln+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): League Game No. 3 : Monday 28th SeptemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/match/2020-21/first-team/liverpool-v-arsenal-premier-league LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5769 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346099.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/24orq4tcx0h5nsn/LFC+v+Arsenal+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)(Arsenal win 5-4 on pens) : Carabao League Cup - 4th Round : Thursday 1st OctoberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/match/2020-21/first-team/liverpool-v-arsenal-carabao-cup LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5806 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346200.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/ai1ll9med819m3e/Highlights_LFC_0-0_Arsenal__4-5_on_penalties.ts (all credit to Tono on another site): League Game No. 4 : Sunday 4th OctoberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/411170-match-report-aston-villa-liverpool-premier-league LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5770 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346222.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/bayzag0t6ridcnn/Full_Match_Aston_Villa_v_Liverpool.ts (all credit to Tono on another site): League Game No. 5 : Sunday 17th OctoberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/match/2020-21/first-team/everton-v-liverpool-premier-league LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5771 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346270.0 RAWK 'Liverpool Audio / Video' Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17407082#msg17407082 Full Match: http://www.mediafire.com/file/r1wx9qvvf3eff5d/Everton+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): Champions League, Group D - Match Day 1 : Wednesday 21st OctoberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/412922-match-report-ajax-liverpool-champions-league LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5807 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346300.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/e0d5l02vfwg8kia/Ajax+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): League Game No. 6 : Saturday 24th OctoberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/413330-match-report-sheffield-united-premier-league LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5772 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346321.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/gn5v0fjkvlv41vw/LFC+v+Sheff+Utd+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): Champions League, Group D - Match Day 2 : Tuesday 27th OctoberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/413766-match-report-liverpool-midtjylland-champions-league LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5808 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346339.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/c7a2a5so7ikx3oi/LFC+v+Midtjylland+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): League Game No. 7 : Saturday 31st OctoberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/414309-west-ham-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5773 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346371.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/arzdbqzm5m4iyyz/Highlights+LFC+2-1+West+Ham.ts/file (all credit to Tono on another site): Champions League, Group D - Match Day 3 : Tuesday 3rd NovemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/414699-match-report-atalanta-champions-league LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5809 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346394.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/der5qrpok5mw088/Full+Match+Atalanta+v+Liverpool.ts/file (all credit to Tono on another site): League Game No. 8 : Sunday 8th NovemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/415339-manchester-city-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5774 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346420.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/edqtkp01rzg4zhh/Man+City+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): League Game No. 9 : Sunday 22nd NovemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/416849-match-report-liverpool-leicester-city-premier-league LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5775 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346490.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/a85jwastn3m78yh/LFC+v+Leicester+City+Full+Match.ts/file (all credit to Tono on another site): Champions League, Group D - Match Day 4 : Wednesday 25th NovemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/417315-match-report-atalanta-bc-champions-league LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5810 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346507.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/wpzhvew9wrh24ab/LFC+v+Atalanta+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): League Game No. 10 : Saturday 28th NovemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/417774-brighton-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5776 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346526.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/8e2l3awlqorw7mc/Brighton+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): Champions League, Group D - Match Day 5 : Tuesday 1st DecemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/418196-ajax-champions-league-match-report LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5811 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346553.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/c1efwaxs7x0urni/LFC+v+Ajax+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): League Game No. 11 : Sunday 6th December (fans are allowed back at Anfield - 2000 of them)LFC Match Report: www.liverpoolfc.com/news/first-team/418866-wolves-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5777 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346587.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/nbiktjelnsugnaw/LFC+v+Wolves+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17493205#msg17493205 : Champions League, Group D - Match Day 6 : Wednesday 9th DecemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/419331-midtjylland-champions-league-match-report LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5812 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346606.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/d2z9il9m0g3t4bk/Midtjylland+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): League Game No. 12 : Sunday 13th DecemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/419868-fulham-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5778 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346629.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/car3ckhwpz30a12/Fulham+v+Liverpool+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): League Game No. 13 : Wednesday 16th DecemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/420383-match-report-liverpool-tottenham LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5779 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346655.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/4i4513hrir3fl2p/LFC+v+Tottenham+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17512166#msg17512166 : League Game No. 14 : Saturday 19th DecemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/420827-match-report-crystal-palace-premier-league LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5780 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346674.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/0xewec6ykz8fqr2/Full+Match+Crystal+Palace+v+Liverpool.ts/file (all credit to Tono on another site): League Game No. 15 : Sunday 27th DecemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/421400-match-report-west-bromwich-albion-premier-league LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5781 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346692.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/9rhzq6s9k0wf82w/LFC+v+West+Brom+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): League Game No. 16 : Wednesday 30th DecemberLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/421637-newcastle-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5782 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346707.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/joob3b3zkm0b9c4/Full+match+Newcastle+v+Liverpool.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17535044#msg17535044 : League Game No. 17 : Monday 4th JanuaryLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/421876-southampton-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5783 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346735.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/zn0mgvf7qi174nm/Southampton+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site): FA Cup - 3rd Round : Friday 8th JanuaryLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/422204-match-report-reds-defeat-youthful-villa-to-reach-fa-cup-fourth-round LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5813 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346754.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/10ucfd0lzjq0xzd/Aston+Villa+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17553550#msg17553550 : League Game No. 18 : Sunday 17th JanuaryLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/422892-manchester-united-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5785 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346798.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/qq41tml1wvrv5hm/LFC+v+Man+Utd+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17566252#msg17566252 : League Game No. 19 : Thursday 21st JanuaryLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/423279-liverpool-burnley-match-report LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5784 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346819.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/p0yrd9ara2r8spo/Highlights+LFC+0-1+Burnley.ts/file (all credit to Tono on another site)(after Liverpool's 19th league game of the season - the half-way mark)...: FA Cup - 4th Round : Sunday 24th JanuaryLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/423506-match-report-manchester-united-fa-cup LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5814 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346849.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/qq41tml1wvrv5hm/LFC+v+Man+Utd+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17579618#msg17579618 : League Game No. 20 : Thursday 28th JanuaryLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/423841-tottenham-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Page: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5786 RAWK Match Thread: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346885.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/vfru2ijbot9q1df/Spurs+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17588196#msg17588196 : League Game No. 21 : Sunday 31st JanuaryLFC Match Report: http://www.liverpoolfc.com/news/first-team/424228-west-ham-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Page: http://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5787 RAWK Match Thread: http://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346908.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/pyf1av014o1hvnr/West+Ham+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17595055#msg17595055 : Premier League Game No. 22 : Wednesday 3rd FebruaryLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/424777-brighton-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Report: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5788 RAWK Match Report: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346938.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/uuqp9y90g7hmax2/Highlights+LFC+0-1+Brighton.ts/file (all credit to Tono on another site): Premier League Game No. 23 : Sunday 7th FebruaryLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/425150-match-report-manchester-city-premier-league LFCHistory.net Match Report: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5789 RAWK Match Report: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346962.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/kq0o4pkm31jdkwf/Highlights+LFC+1-4+Man+City.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17609894#msg17609894 : Premier League Game No. 24 : Saturday 13th FebruaryLFC Match Report: www.liverpoolfc.com/news/first-team/425609-leicester-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Report: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5790 RAWK Match Report: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=346990.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/a2yr85hr4jmkae9/Highlights+Leicester+3-1+LFC.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17619535#msg17619535 : Champions League - Last 16, 1st Leg : Tuesday 16th FebruaryLFC Match Report: www.liverpoolfc.com/news/first-team/426048-leipzig-liverpool-match-report-champions-league LFCHistory.net Match Report: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5815 RAWK Match Report: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347021.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/ziehdq26h2jzyoq/RB+Leipzig+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17626631#msg17626631 : Premier League Game No. 25 : Saturday 20th FebruaryLFC Match Report: www.liverpoolfc.com/news/first-team/426535-merseyside-derby-everton-match-report LFCHistory.net Match Report: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5791 RAWK Match Report: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347051.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/ve1izhf35xeutgw/Highlights+LFC+0-2+Everton.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17632003#msg17632003 : Premier League Game No. 26 : Sunday 28th FebruaryLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/427113-sheffield-united-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Report: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5792 RAWK Match Report: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347081.0 Full Match: http://www.mediafire.com/file/1cnemj5u8yckklt/Highlights+Sheff+Utd+0-2+LFC.ts/file (all credit to Tono on another site): Premier League Game No. 27 : Thursday 4th MarchLFC Match Report: http://www.liverpoolfc.com/news/first-team/427802-chelsea-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Report: http://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5795 RAWK Match Report: http://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347109.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/0iwbcltm7c9trjd/Highlights+LFC+0-1+Chelsea.ts/file (all credit to Tono on another site): Premier League Game No. 28 : Sunday 7th MarchLFC Match Report: http://www.liverpoolfc.com/news/first-team/428077-match-report-fulham-premier-league LFCHistory.net Match Report: http://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5793 RAWK Match Report: http://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347135.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/vtuyje9ewcotqhq/Highlights+LFC+0-1+Fulham.ts/file (all credit to Tono on another site): Champions League - Last 16, 2nd Leg (LFC lead 2-0) : Tuesday 16th FebruaryLFC Match Report: http://www.liverpoolfc.com/news/first-team/428434-leipzig-champions-league-match-report LFCHistory.net Match Report: http://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5816 RAWK Match Report: http://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347157.0 Full Match: www.mediafire.com/file/zdoylxnlxszu39b/LFC+v+RB+Leipzig+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17657186#msg17657186 : Premier League Game No. 29 : Monday 15th MarchLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/428895-wolves-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Report: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5794 RAWK Match Report: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347186.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/3zvgy28yjr2fwbc/Full+match+Wolves+v+LFC.ts/file (all credit to Tono on another site): Premier League Game No. 30 : Saturday 3rd AprilLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/430231-arsenal-liverpool-match-report LFCHistory.net Match Report: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5796 RAWK Match Report: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347256.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/c06pubwd1402tm2/Arsenal+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17683125#msg17683125 : Champions League - Quarter-Final, 1st Leg : Tuesday 6th AprilLFC Match Report: www.liverpoolfc.com/news/first-team/430642-real-madrid-champions-league-match-report LFCHistory.net Match Report: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5817 RAWK Match Report: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347524.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/w7ut83s8bcld0un/Highlights+Real+Madrid+3-1+LFC.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17686942#msg17686942 : Premier League Game No. 31 : Saturday 10th AprilLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/431019-alexander-arnold-s-stoppage-time-goal-seals-comeback-win-over-villa LFCHistory.net Match Report: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5797 RAWK Match Report: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347550.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/nit1vkw8cdaa1ut/LFC+v+Aston+Villa+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17692783#msg17692783 : Champions League - Quarter-Final, 2nd Leg (1st leg finished 3-1 to Madrid) : Wednesday 14th AprilLFC Match Report: www.liverpoolfc.com/news/first-team/431454-real-madrid-champions-league-match-report LFCHistory.net Match Report: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5818 RAWK Match Report: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347562.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/rzvm54so4ctw6ce/Highlights+LFC+0-0+Real+Madrid.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17698962#msg17698962 : Premier League Game No. 32 : Monday 19th AprilLFC Match Report: http://www.liverpoolfc.com/news/first-team/431822-leeds-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Report: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5798 RAWK Match Report: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347579.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/n4j07m02irmr8o5/Highlights+Leeds+1-1+LFC.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17708416#msg17708416 ' - Liverpool FC announcement they are joinging the ESL (Sunday 18th April):-LFC statement confirming the club's involvement in the European Super League has been discontinued (Tuesday 20th April):-' - some sort of 'non-apology apology' video on the official Liverpool FC youtube channel (Wednesday 21st April):-' - statement by the Spirit Of Shankly:-: Premier League Game No. 33 : Saturday 24th AprilLFC Match Report: http://www.liverpoolfc.com/news/first-team/432238-premier-league-newcastle-united-match-report LFCHistory.net Match Report: http://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5799 RAWK Match Report: http://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347610.0 Full Match: http://www.nullrefer.com/?https://www.mediafire.com/file/l36nytyokl6mugm/Highlights+LFC+1-1+Newcastle.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17720444#msg17720444 : Premier League Game No. 34 : Sunday 2nd MayMatch Postponed due to protests by Man Utd fans in the ground, on the pitch, around the ground, and at the team hotel.LFC Report / Statement: www.liverpoolfc.com/news/first-team/432903-liverpool-football-club-statement-may-2021 RAWK 'Match' Report: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347635.0 RAWK 'Audio / Video Thread' Post: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17731244#msg17731244 : Premier League Game No. 34 : Saturday 8th MayLFC Match Report: http://www.liverpoolfc.com/news/first-team/433397-southampton-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Report: http://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5801 RAWK Match Report: http://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347662.0 Full Match: www.mediafire.com/file/o8fhgsln2g8srvg/LFC+V+Southampton+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17742228#msg17742228 : Premier League Game No. 35 : Thursday 13th MayLFC Match Report: http://www.liverpoolfc.com/news/first-team/433974-manchester-united-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Report: http://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5800 RAWK Match Report: http://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347686.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/oic5w3ck4or223r/Man+Utd+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17750931#msg17750931 : Premier League Game No. 36 : Sunday 16th MayLFC Match Report: http://www.liverpoolfc.com/news/first-team/434274-alisson-becker-west-brom-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Report: http://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5802 RAWK Match Report: http://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347706.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/duq61qbqte189or/West+Brom+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17756247#msg17756247 : Premier League Game No. 37 : Wednesday 19th MayLFC Match Report: www.liverpoolfc.com/news/first-team/434685-burnley-premier-league-match-report LFCHistory.net Match Report: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5803 RAWK Match Report: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347725.0 Full Match: https://www.mediafire.com/file/qik401l5novb50e/Burnley+v+LFC+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17762917#msg17762917 ' (for the Crsytal Palace match):-^ a ballot system was used for the 10,000 available match tickets.':-':-':-: Premier League Game No. 38 : Sunday 23rd MayLFC Match Report: https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/435107-match-report-crystal-palace-premier-league LFCHistory.net Match Report: https://www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5804 RAWK Match Report: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=347746.0 Full Match: www.mediafire.com/file/9945lgh136plchx/LFC+v+Crystal+Palace+Full+match.ts/file (all credit to Tono on another site)RAWK 'Audio / Video Thread' Post: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17770004#msg17770004 ^ For League Tables by each Matchday / Week, go to www.premierleague.com/tables - and then click on '' to choose a Table.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Aof useful links and audio / video content info for, Season Reviews, Cup Final victories - both domestic and European, etc:-Liverpool's '' RAWK Audio / Video Thread content - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17317158#msg17317158 Liverpool's '' Content Thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17280340#msg17280340 This thread's '' content starts at - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg16714840#msg16714840 This thread's '' post - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg16764173#msg16764173 This thread's '' post - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg16953402#msg16953402 This thread's '' content starts at - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17227761#msg17227761 This thread's '' content starts at - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17272854#msg17272854 This thread's '' content starts at - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17278861#msg17278861 Season' type video links : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17180312#msg17180312 For useful Barcelona & Spursgame links : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17153657#msg17153657 For theForcontent : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg16617450#msg16617450 For a large selection of Liverpool games (and many other teams too; it is free - but have to sign up to view matches) : https://footballia.net/teams/liverpool-fc (superb for older Liverpool match content) : www.youtube.com/user/davewallerfsmail/videos 15 years since thelinks : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17156070#msg17156070 15 years since thelinks : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17181977#msg17181977 RAWK's '' thread : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=293988.0 links : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17178860#msg17178860 links : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17171664#msg17171664 links : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17174826#msg17174826 links : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17175752#msg17175752 links : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17174826#msg17174826 links : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17168077#msg17168077 links : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17177332#msg17177332 type video links : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17169045#msg17169045 ; not all seasons are available : www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg17179242#msg17179242 A batch of 'older' Liverpool videos can be found onof this thread; Season 1989/90, Barnes, Hansen, Kenny, Cup Final wins, games vs Everton & other rivals etc-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(and other matches)RAWK's '' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.0 LiverpoolFC.com's '' Page - www.liverpoolfc.com/match/2020-21/first-team/fixtures-and-results (for fixtures of matches + UK tv information)(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com (and for other footy matches in general):(inc line-ups, scorers, subs, game text comms etc) - www.flashscores.co.uk (often put up soon after occurring) - www.reddit.com/r/soccer/new www.youtube.com/user/LiverpoolFC/videos + see 'Useful Links' for more highlights sites; features match highlights, pre/post game content, interviews etc - www.youtube.com/user/LiverpoolFC/videos (interviews etc) - www.reddit.com/r/LiverpoolFC/new & BT/Sky/BBC/rightsholders websites & EPL/EFL/FA/UEFA/FIFA sites etc for content) https://twitter.com/LFCTV - for full match repeats and video highlights of Liverpool matches etc